PlayStation Portal: in arrivo il cloud streaming?

Il mondo del gaming portatile è in costante movimento. A tal proposito, il PlayStation Portal, lanciato da Sony come estensione della propria console domestica, potrebbe presto compiere un passo decisivo verso una maggiore autonomia. Un riferimento apparso per breve tempo sull’app ufficiale PlayStation ha, infatti, alimentato le ipotesi sull’arrivo del cloud streaming. Una funzione che consentirebbe di eseguire in remoto i giochi digitali acquistati. L’indiscrezione è apparsa su un forum dedicato al dispositivo. Qui un utente ha condiviso l’immagine di una pagina dello store PlayStation in cui compariva la possibilità di avviare un titolo in streaming sul PlayStation Portal. La stessa dicitura sarebbe poi apparsa anche nella descrizione del remake di Dead Space, prima di essere rimossa. Anche se al momento mancano conferme, la comparsa di tale informazione ha suggerito che Sony stia preparando un aggiornamento per gli abbonati PlayStation Plus Premium. L’unico livello del servizio che include l’accesso ai giochi in cloud.

PlayStation Portal: sta per arrivare l’opzione streaming?

Al momento, il PlayStation Portal funziona come un terminale di Remote Play, collegato a una PS5. La quale deve restare accesa e connessa. Tutti i titoli avviati passano quindi per la console principale, e la qualità dell’esperienza dipende dalla stabilità della connessione. L’introduzione dello streaming diretto dal cloud eliminerebbe tale dipendenza. Permettendo di giocare in qualunque luogo e rendendo la console portatile molto più versatile.

La possibilità di accedere istantaneamente alla propria libreria digitale renderebbe il PlayStation Portal un prodotto più competitivo anche rispetto ad altre piattaforme portatili presenti sul mercato. L’assenza di un annuncio ufficiale, però, impone cautela. Ciò che per ora si intravede è soltanto un segnale, forse frutto di un test interno. Il quale resta comunque indicativo delle intenzioni di Sony. L’arrivo del cloud streaming su PlayStation Portal rappresenterebbero un’evoluzione che rifletterebbe il cambiamento in corso nell’intero settore. In tale scenario, la mossa di Sony potrebbe rappresentare uno dei passaggi più significativi.