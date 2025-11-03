Monitor da gaming a soli 89 euro: l’offerta AMAZON è da non perdere

Sconto imperdibile in questi giorni su Amazon per l’acquisto di un monitor da gaming KTC, il dispositivo viene scontato addirittura a soli 89 euro, arrivando così a dover sostenere un investimento tutt’altro che impossibile, e allo stesso tempo essendo pronti a godere di buone prestazioni generali.

La variante attualmente disponibile in sconto prevede una diagonale di 24 pollici, con risoluzione massima in FullHD a 1080p, qualità più che allineata con gli standard a cui siamo solitamente abituati per questa fascia di prezzo, raggiungendo allo stesso tempo anche dettagli importanti pur essendo un Fast IPS. In particolare parliamo di un refresh rate che raggiunge i 180Hz, passando anche per un tempo di risposta di solo 1 millisecondo, con pieno supporto e compatibilità con AMD FreeSync e G-Sync, fermo restando essere un pannello perfettamente compatibile con HDR400 e in grado di coprire il 133% della gamma dinamica sRGB.

Spostando l’attenzione nella parte posteriore possiamot trovare la presenza di una buona dotazione di connettori, tra cui una porta HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4. Versatilità che lo rende perfetto per essere collegato direttamente a un PC, come anche ad una console di ultima generazione.

Monitor da gaming in promozione con sconto shock su Amazon

Un monitor da gaming che costa veramente poco, è questo ciò che vi attende al seguente link, un prodotto che di base avrebbe un listino di 199 euro, ma che negli ultimi 30 giorni era già stato scontato a 119 euro, per scendere ulteriormente di altri 30 euro, e portare il consumatore a poter sostenere una spesa di 89 euro per il suo acquisto.

Dotato di uno chassis abbastanza in linea con gli standard a cui siamo solitamente abituati, il prodotto integra una base di appoggio abbastanza stabile e affidabile, oltre che sufficientemente elegante.