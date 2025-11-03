Pump and dump via WhatsApp: l’allarme della CONSOB agli investitori

WhatsApp negli ultimi tempi sta cercando di combattere a tutti i costi contro le truffe. I cyber criminali hanno compreso infatti che sfruttare le applicazioni per la messaggistica istantanea come veicolo per le truffe è davvero redditizio. E siccome WhatsApp è l’applicazione per la messaggistica istantanea sicuramente più utilizzata nella maggior parte dei paesi, viene continuamente bombardata da queste truffe.

Ce ne sono di diverso tipo, e alcune sono davvero difficili da riconoscere. L’obiettivo comune di tutti questi tentativi di frode è sempre quello di estorcere informazioni personali, e anche denaro. In alcuni casi viene del tutto rubato l’account su WhatsApp agli utenti.

WhatsApp, attenzione alla nuova truffa finanziaria

Su WhatsApp sono circolate diverse truffe, di cui le più famose utilizzano la tecnica del phishing. Ai poveri utenti ignari vengono inviati dei messaggi fake in cui i truffatori si spacciano per enti privati o pubblici, parenti in difficoltà e con altre scuse di vario tipo. In allegato a questi messaggi è sempre presente un link infetto, che una volta aperto può causare vari danni agli utenti.

Adesso però, su WhatsApp sta circolando una truffa diversa, che ha messo in allarme il CONSOB. L’autorità pubblica italiana che vigila sui mercati finanziari ha avvisato gli utenti di non prestare attenzione ai consigli di investimento che vengono inviati tramite WhatsApp e gli altri social.

La truffa è diventata famosa come Pump & Dump, letteralmente ”gonfia e sgonfia”, perché vengono promessi dei guadagni molto facili con l’acquisto di titoli che non sono molto conosciuti permettendo così al prezzo di gonfiare. Una volta che il prezzo è gonfiato, però i truffatori vendono le loro posizioni, il prezzo si sgonfia e il titolo crolla.

La CONSOB consiglia agli utenti di evitare qualsiasi tipo di consiglio finanziario che propone grandi opportunità di investimenti e che arrivano da profili che non sono verificabili.