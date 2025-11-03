iPhone 17e: arriva la Dynamic Island ma con rinuncia

Lo scorso anno, il device base di gamma iPhone 16e ha riscosso un discreto successo al punto che Paul ha deciso di riconfermarlo e infatti il device arriverà nel corso del 2026 come soluzione economica rispetto agli attuali modelli, iPhone 17e dunque diventerà realtà e ovviamente le voci di corridoio su questo dispositivo caratterizzato da un prezzo basso ma con caratteristiche degne di un iPhone iniziano a circolare in modo importante.

Ovviamente dobbiamo aspettarci un dispositivo che da solo includerà gli elementi più importanti di un iPhone con determinate rinunce che puntano ovviamente a contenere il prezzo per renderlo decisamente più accessibile rispetto ai modelli attualmente disponibili, di conseguenza in tutta probabilità avremo un device con il medesimo processore, ma che rinuncerà ad alcune caratteristiche sul display e sulle fotocamere.

Passo in avanti

Recenti voci di corridoio che ci arrivano direttamente dal noto Digital chat station annunciano però che il prossimo modello economico farà un passo in avanti introducendo la Dynamic Island, questa caratteristica venne introdotto inizialmente nei modelli Pro di iPhone 14 per poi venire estesa nella generazione successiva a tutti i dispositivi e rappresenta il primo vero step evolutivo radicale dalla generazione iPhone X, a quanto pare questa caratteristica arriverà anche sul prossimo dispositivo economico che però rinuncerà ad una specifica che per largo tempo ha fatto discutere molti appassionati, il device infatti non avrà un display Pro Motion da 120 Hz, sarà infatti presente un display OLED da 60 Hz, probabilmente un’unità simile a quella che abbiamo già visto sui precedenti iPhone iPhone 14, iPhone 15 e iPhone 16.

Si tratta indubbiamente di un passo in avanti non indifferente che punta ad avvicinare almeno un po’ il dispositivo economico a quelli standard, ovviamente trattandosi di voci di corridoio bisognerà attendere la conferma ufficiale per essere sicuri che non si tratti di semplici voci prive di fondamento.