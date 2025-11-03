PlayStation Plus: i giochi gratuiti di novembre 2025

Sony ha annunciato i titoli inclusi nel catalogo PlayStation Plus per novembre 2025. Gli abbonati con PS4 e PS5 potranno riscattare gratuitamente, dal 4 novembre al 1° dicembre, tre giochi molto diversi tra loro: Stray, EA Sports WRC 24 e Totally Accurate Battle Simulator. Come sempre, resta tempo fino al 3 novembre per aggiungere alla propria libreria i giochi di ottobre — Wake 2, Goat Simulator 3 e Cocoon.

Stray | PS4 e PS5

L’avventura più tenera e malinconica degli ultimi anni torna a far parlare di sé. In Stray, si veste letteralmente la pelliccia di un gatto randagio che si ritrova solo in una città futuristica, illuminata da neon e popolata da robot decadenti. L’obiettivo è risolvere un mistero che avvolge la metropoli e trovare una via di fuga, esplorando vicoli, condotti e tetti con la curiosità e l’agilità tipiche di un felino. Atmosfera cyberpunk, colonna sonora suggestiva e un protagonista inusuale rendono l’esperienza intensa e contemplativa.

EA Sports WRC 24 | PS5

Il nuovo titolo ufficiale del FIA World Rally Championship nasce dall’esperienza di Codemasters, che dopo oltre venticinque anni di giochi di rally porta la serie a un livello ancora più realistico. Oltre a tutte le vetture e i team della stagione 2024, il gioco introduce la modalità Creazione, che consente di riscrivere gli eventi più celebri del campionato, e la sezione Momenti, pensata per rivivere le gare storiche. Presenti anche Carriera, Campionato, Prova a tempo e multigiocatore multipiattaforma, oltre a un editor livree ricco di opzioni.

Totally Accurate Battle Simulator | PS4 e PS5

Chi cerca qualcosa di più bizzarro troverà pane per i propri denti con Totally Accurate Battle Simulator. Si tratta di un gestionale ironico e volutamente caotico, dove si comandano eserciti di guerrieri rossi e blu provenienti da epoche e mondi differenti. Ogni scontro è governato da un motore fisico volutamente “barcollante”, che genera battaglie imprevedibili e spesso comiche. È possibile creare nuove unità o sfidare altri giocatori online, in una parodia esilarante della strategia in tempo reale.