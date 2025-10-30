Instagram: ecco come modificare le Storie con l’AI

Il mondo dei social network continua a fondersi con le potenzialità dell’intelligenza artificiale. A tal proposito, Instagram si prepara a fare un passo avanti in tale direzione. La piattaforma di Meta ha introdotto una serie di strumenti di editing basati su AI direttamente all’interno delle Stories. Rendendo così possibili trasformazioni delle foto in modo semplice e immediato, senza mai abbandonare l’app. Bastano pochi tocchi per aggiungere o rimuovere elementi, modificare lo stile di un’immagine o persino trasformarla completamente. In precedenza, tali capacità erano accessibili solo tramite il chatbot Meta AI, ma l’integrazione diretta nelle Stories le rende più intuitive e alla portata di tutti.

Instagram: ecco come funziona la nuova opzione editing

Una volta caricata una foto, basta selezionare l’icona a forma di pennello. In tal modo si potranno attivare le opzioni di modifica. L’AI può intervenire su singoli dettagli della fotografia. Come rimuovere soggetti indesiderati, oppure apportare cambiamenti più radicali. O anche trasformare il colore dei capelli, il tipo di abbigliamento o convertire il soggetto in un personaggio ispirato a cartoni animati o videogiochi. Le istruzioni vengono fornite attraverso una semplice barra di testo, simile a un chatbot, rendendo l’interazione immediata e diretta.

Instagram offre anche una gamma di preset creativi, che permettono di modificare l’immagine con stili grafici diversi, ampliando le possibilità artistiche senza richiedere competenze avanzate. È importante sottolineare che l’utilizzo di tali strumenti comporta l’accettazione dei Termini di Servizio AI di Meta. Quest’ultimi consentono all’azienda di analizzare le immagini e i tratti del viso per generare nuovi contenuti. Un dettaglio che solleva questioni di privacy e protezione dei dati.

Il rollout dei nuovi strumenti su Instagram è già iniziato a livello globale. L’evoluzione dell’intelligenza artificiale nei social network suggerisce un futuro in cui la linea tra realtà e AI sarà sempre più sottile, invitando a riflettere su opportunità e responsabilità legate a tali nuove possibilità.