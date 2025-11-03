Honor Magic 8 Ultra, il super top di serie si prepara al debutto nel 2026

Dopo il successo dei modelli standard e Pro lanciati a ottobre in Cina, Honor è pronta a completare la famiglia con un nuovo protagonista assoluto. Il prossimo anno arriverà infatti l’Honor-Magic 8 Ultra. Si tratta di una versione ancora più potente e sofisticata, pensata per consolidare la posizione del marchio tra i produttori premium. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti il dispositivo sarà un concentrato di innovazione tecnologica. Si posizionerà infatti ai vertici della categoria per prestazioni, autonomia e qualità fotografica.

Il cuore del nuovo top di serie sarà il chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Parliamo del più recente e avanzato processore realizzato da Qualcomm, progettato per garantire massima efficienza energetica e potenza di calcolo. Lo schermo sarà uno dei punti di forza del dispositivo. Un pannello OLED LTPO quad-curved da 6,71” con risoluzione 1.5K, capace di offrire neri profondi, colori brillanti e refresh rate dinamico. Sul fronte della sicurezza, Honor avrebbe previsto un sistema biometrico a doppia protezione, con lettore di impronte digitali a ultrasuoni integrato nel display e riconoscimento facciale 3D.

Honor Magic 8 Ultra punta su fotografia e autonomia da record

Come da tradizione per la serie Magic, anche il comparto fotografico sarà uno dei pilastri del nuovo modello. Le anticipazioni parlano di una fotocamera principale da 50MP basata sul sensore OmniVision OV50R. La vera sorpresa, però, riguarda il nuovo teleobiettivo a periscopio da 200MP, una soluzione inedita che potrebbe spingersi oltre quanto visto sul Magic 8 Pro. Tale sistema permetterebbe di ottenere scatti con zoom ottico di alta qualità, avvicinando l’esperienza fotografica a quella di una fotocamera professionale.

Anche l’autonomia promette risultati eccezionali. Le fonti interne parlano di una batteria compresa tra i 7.000 e gli 8.000mAh, un valore mai raggiunto su uno smartphone di questa categoria. Ma non è finita qui. Honor potrebbe inoltre integrare un sistema di ricarica ultraveloce proprietario, compatibile con potenze superiori ai 100W.

Il lancio dell’Honor-Magic 8 Ultra è previsto per i primi mesi del 2026, inizialmente sul mercato asiatico e, a seguire, anche in Europa. L’obiettivo? Offrire uno smartphone capace di competere con i migliori modelli di Samsung, Xiaomi e Apple, unendo design elegante, potenza e autonomia fuori dal comune.