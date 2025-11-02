Honor Magic 8 Ultra: primi dettagli sul nuovo flagship senza compromessi

La serie Honor Magic 8, presentata in Cina il 15 ottobre nelle varianti standard e Pro, si prepara ad accogliere il modello di punta: Honor Magic 8 Ultra. Le nuove indiscrezioni delineano un dispositivo pensato per la fascia più alta, con debutto atteso nei primi mesi del 2026. Al centro della piattaforma hardware figurerebbe il Snapdragon 8 Elite Gen 5, scelta coerente con l’obiettivo di prestazioni sostenute in ambito gaming e AI on-device. Sul fronte dello schermo, si parla di un pannello OLED LTPO “quad-curved” da 6,71 pollici con risoluzione 1.5K, soluzione che combina fluidità adattiva, spessore contenuto e bordi visivamente più morbidi.

La sicurezza biometrica risulta impostata su un approccio a doppio canale: sensore di impronte digitali a ultrasuoni sotto il display e riconoscimento facciale 3D per lo sblocco frontale. Un’impostazione di questo tipo mira a coniugare velocità, accuratezza e affidabilità in condizioni di luce mutevoli.

Fotocamere e autonomia: dove si concentrano le novità

Il comparto imaging punterebbe su un sensore principale da 50 MP basato su OV50R di OmniVision, noto per la gamma dinamica molto ampia e la gestione controllata delle alte luci. L’elemento di discontinuità sarebbe il teleobiettivo a periscopio di nuova generazione: in base a una precedente fuga di notizie, la risoluzione potrebbe raggiungere i 200 MP. Le fonti non convergono sul riuso del modulo dell’attuale 8 Pro; resta quindi plausibile una soluzione aggiornata, ottimizzata per stabilizzazione e resa ai medi-lunghi ingrandimenti.

Sul fronte energetico, le voci indicano una batteria “il cui primo numero è il 7”, lasciando intendere una capacità compresa tra 7.000 e 8.000 mAh. Un valore simile, se confermato, sposterebbe l’asticella dell’autonomia quotidiana in uno scenario d’uso intenso. Al momento non emergono dettagli su ricarica cablata o wireless, né su eventuali ottimizzazioni dedicate al ciclo di vita della cella.

Tempistiche e contesto di lancio

Il posizionamento dell’Ultra completerebbe la gamma Magic 8 dopo le versioni standard e Pro. La tabella di marcia più accreditata indica un annuncio all’inizio del 2026, con disponibilità in mercati selezionati in fasi successive. In assenza di comunicazioni ufficiali, le informazioni restano soggette a cambiamenti; lo scenario attuale tratteggia comunque un top di gamma orientato a prestazioni elevate, display curvo ad alta efficienza e focus su fotografia e batteria a lunga durata.