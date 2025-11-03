Batterie allo stato solido: consegnati i primi campioni delle celle QSE-5

Un argomento decisamente discusso per quanto riguarda il mondo delle batterie sono sicuramente gli accumulatori allo stato solido, questa particolare tipologia di batteria infatti promette delle caratteristiche davvero incredibili garantendo autonomia addirittura raddoppiate con un ciclo di vita molto più lungo, come se non bastasse anche da un punto di vista ecologico queste batterie promettono bene poiché il loro riciclo e recupero dovrebbe essere molto più efficiente e avere i costi decisamente più bassi.

La tecnologia dietro queste batterie sta godendo di grande interesse ovviamente in chiave auto elettriche ma anche dispositivi mobili, tantissime aziende si stanno dedicando al loro sviluppo e tra queste spicca QuantumScape, azienda sostenuta da Volkswagen, la società ha fatto sapere alla comunità tecnologica di aver iniziato la spedizione dei campioni B1 della sua cella QSE-5, quella più avanzata tra quelle sviluppate fino a questo momento.

Passi in avanti importanti

Nello specifico, questi sono i campioni attualmente più promettenti in fase di sviluppo, la società in tutta probabilità ha iniziato le spedizioni verso tutte le altre aziende collaboratrici tra le quali ovviamente spicca il marchio Volkswagen, nello specifico tale batteria verrà attestata all’interno della Ducati V 21 L, la quale rappresenta proprio la moto test per quanto riguarda lo sviluppo delle batterie che verranno poi implementate anche in modo standard all’interno delle auto elettriche.

Per quanto riguarda lo sviluppo di queste celle, la società ovviamente non rimane con le mani in mano, ma anzi ha deciso di avviare una linea pilota di produzione denominata Eagle Line, presso la sua sede centrale di San Jose, in California.

Ovviamente si tratta di piccoli passi in avanti che faranno da spartiacque verso un futuro decisamente più standardizzato che arriverà solo nei prossimi anni, tutte le società coinvolte infatti sono concordi nell’affermare che l’arrivo commerciale di queste batterie dovrebbe diventare realtà solo per la fine di questo decennio.