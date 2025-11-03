Esselunga: iPhone e buonumore con un carrello extra pieno

Se pensi che la felicità non possa passare da un carrello e da un dispositivo scintillante, preparati a scoprire che la vita sa ancora stupire. Prendi l’energia contagiosa di Monsters & Co. e mettila tra i prodotti freschi, poi aggiungi un pizzico di ironia da reparto tecnologia: ecco la magia che senti quando da Esselunga ti ritrovi davanti a un’offerta che fa sorridere più di un peluche blu e peloso che urla “Boo!”. La scena è semplice ma irresistibile: tu, il manico del carrello saldo, occhi che scivolano sui prodotti, mente che pensa alla spesa e improvvisamente… tac! Una proposta che fa saltare la tua routine come un mostriciattolo curioso.

Qui non serve essere ingegneri del risparmio, basta essere pronti a cogliere l’attimo, perché certe occasioni non passano due volte. Da Esselunga l’atmosfera profuma di astuzia leggera, di quella sensazione di piccola vittoria che ti fa dire “ma davvero?”. Lì capisci che sì, a volte il portafoglio può riposare sereno mentre il cuore tecnologico festeggia. Il bello è che tutto avviene senza sforzo: fai la spesa, esci con qualcosa che luccica più del sorriso di Mike Wazowski quando supera un test. In fondo, certe sorprese servono per ricordare che ci si può concedere un tocco di magia anche dove meno te lo aspetti.

Quando Esselunga fa sul serio

Da Esselunga trovi l’iPhone 16e 128 GB a €719, ma la parte più gustosa arriva subito dopo, perché Esselunga con la Carta Fìdaty consegna 14 buoni da €30 ciascuno. Il valore totale è €420, e facendo due conti il costo finale scende a €299. È una trovata che dimostra quanto Esselunga sappia premiare chi passa di lì con voglia di tecnologia e simpatia.

L’offerta è valida solo nei punti vendita Esselunga, esclusi LaEsse ed esselunga.it, fino a esaurimento scorte. Chi sceglie Esselunga si porta a casa stile e potenza risparmiando, perché Esselunga ama sorprendere senza barare. In pratica, Esselunga rende l’acquisto di un dispositivo top un momento da raccontare con orgoglio.