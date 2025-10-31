Amazon: scovato un magazzino con 2.000 pacchi rubati

Alle porte di Milano, in una zona industriale apparentemente dismessa, i carabinieri di Pioltello hanno portato alla luce un articolato sistema di furti. I quali erano legati al colosso dell’e-commerce Amazon. In un capannone abbandonato di Rodano sono stati rinvenuti circa duemila pacchi mai consegnati ai clienti. All’interno, gli investigatori hanno trovato elettrodomestici, materiale informatico e altri articoli di valore, accuratamente accatastati. L’operazione è scattata nella serata di venerdì 24 ottobre, quando una pattuglia ha notato un camion con targa romena parcheggiato davanti all’edificio. Il controllo del mezzo ha permesso di individuare centinaia di scatole con il logo Amazon, tutte destinate a clienti che non le avrebbero mai ricevute. Da quel momento è apparso chiaro che si trattava di un deposito clandestino usato come punto di raccolta per la merce sottratta.

Amazon: ecco cosa è successo con i pacchi rubati

Due uomini, di 25 e 30 anni, entrambi di nazionalità romena, sono stati arrestati in flagrante. Mentre un terzo complice, ventiquattrenne, è a piede libero ed è stato denunciato. Gli investigatori ipotizzano che la struttura fosse solo un nodo intermedio di una rete più ampia. Quest’ultima era in grado di intercettare i pacchi prima della consegna finale e di reimmettere la merce nel mercato attraverso canali di rivendita illegali ancora da identificare.

Sia il capannone sia tutto il materiale sequestrato sono ora sotto la custodia dell’autorità giudiziaria. Le indagini della Procura di Milano mirano a ricostruire la traiettoria dei pacchi, determinare il valore complessivo del bottino e comprendere il punto esatto in cui la filiera logistica è stata violata. Secondo le prime stime, il danno economico per Amazon e per i clienti colpiti sarebbe significativo. Gli inquirenti stanno esaminando documenti, tracciamenti digitali e registri di spedizione per definire con precisione la portata del fenomeno. Il caso che ha coinvolto Amazon evidenzia ancora una volta le vulnerabilità della logistica moderna.