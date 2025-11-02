Nissan: le batterie allo stato solido corrono e arrivano nel 2028

Le varie case automobilistiche non è un segreto stanno lavorando sulle batterie allo stato solido dal momento che queste ultime rappresentano il diretto step evolutivo degli attuali pacchi energetici contenuti nelle auto elettriche, le batterie allo stato solido, sfruttando la presenza di elettrodi non immersi in un solvente, bensì caratterizzati da uno stato a secco, garantiscono una densità energetica decisamente maggiore e la possibilità di essere recuperate e smaltite con costi decisamente inferiori, il tutto consentendo un aumento delle autonomie addirittura del 100%.

Di conseguenza, Nissan si è messa subito all’opera per cercare di sviluppare la propria tecnologia per le batterie allo stato solido dal momento che l’obiettivo è la commercializzazione regolare e definitiva per l’anno fiscale 2028, di conseguenza la società ha due anni per riuscire a portare a termine i propri piani in modo da arrivare preparata all’appuntamento.

Un passo in avanti

L’azienda da questo punto di vista recentemente ha compiuto un passo in avanti decisamente importante grazie alla partnership con LiCAP Technologies, questa azienda statunitense infatti potrà mettere a disposizione la propria linea produttiva per Nissan che invece si sta occupando di sviluppare la tecnologia necessaria per le batterie allo stato solido, questa collaborazione di fatto, elimina una delle principali problematiche per le case automobilistiche, i costi di produzione sul larga scala, questo poiché allestire una linea produttiva importante e soprattutto in grado di soddisfare le enormi richieste del mercato rappresenta uno step davvero molto oneroso che spesso frena le aziende, portandole a dipendere da altre società.

Nissan, dunque è riuscita a sviluppare una propria tecnologia che attualmente all’interno di una linea pilota prodotta dall’azienda sta mostrando grandi risultati e che consente lo sviluppo il recupero delle batterie esaurite con circa il 30% dei costi in meno rispetto a quelli che una batteria sviluppata nel 2024 presenta, non rimane dunque che attendere che la società finisca i propri test interni per cui procedere alla produzione sul larga scala per la messa in commercio definitiva.