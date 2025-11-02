Windows 11: usare PowerToys e FancyZones per organizzare le finestre in modo intelligente

Su Windows 11 la gestione delle finestre è già migliorata con lo “Snap”, ma chi lavora con molte app aperte trova in PowerToys uno strumento più flessibile. Il pacchetto, sviluppato da Microsoft, include funzioni utili e leggere; tra queste spicca FancyZones, che permette di creare griglie personalizzate per posizionare le finestre in pochi istanti. Il risultato è un desktop ordinato, con spazi dedicati a posta, browser, editor di testo e strumenti di comunicazione, senza trascinamenti continui e senza perdere tempo a ridimensionare.

Dopo l’installazione e l’avvio all’accesso, PowerToys mostra un pannello chiaro con tutte le utility. L’attivazione di FancyZones richiede un clic e apre l’editor dei layout: si può partire da modelli pronti — colonne, griglia, priorità centrale — oppure disegnare zone su misura. Ogni configurazione si salva con un nome, così da passare in un attimo dal layout “Scrittura” al layout “Videochiamata”.

Creare un layout efficace e spostare le finestre

Un buon layout divide lo schermo in zone che riflettono le attività principali: una colonna ampia per il documento su cui si lavora, due riquadri laterali per browser e app di chat, un riquadro stretto per musica o app meteo. Con il tasto Shift premuto (o la combinazione configurata), trascinando una finestra sopra le zone appare un’anteprima; rilasciandola, la finestra si aggancia esattamente all’area scelta, alla risoluzione corretta.

Per chi usa più monitor, FancyZones salva layout diversi per ogni schermo. Cambiando postazione, il sistema ripristina automaticamente la disposizione preferita, evitando di rimettere ogni finestra al suo posto. Le scorciatoiepersonalizzabili consentono anche di spostare una finestra da una zona all’altra con la tastiera, utile quando il mouse non è a portata.

Trucchi pratici per lavorare più comodi

Impostare un margine tra le zone per separare visivamente i contenuti;

Attivare l’opzione che ricorda la zona di ogni app, così al riavvio tutto torna dove era;

Creare un layout “presentazione” con una zona grande per le slide e riquadri piccoli per note e call;

Combinare FancyZones con lo Snap nativo di Windows per scenari veloci (mezzo schermo) e layout complessi quando serve precisione.

Con PowerToys e FancyZones, l’area di lavoro resta ordinata e coerente con il flusso quotidiano: meno clic, finestre dove servono e passaggi rapidi tra attività, senza installare software pesanti o cambiare abitudini.