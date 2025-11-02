Amazon investe 1,4 miliardi per il suo futuro in Europa

Amazon annuncia un massiccio investimento di 1,4 miliardi di euro in Europa. La zona prescelta saranno i Paesi Bassi, ma saranno solo l’inizio di una lunga serie. Questi investimenti sono destinati a potenziare le infrastrutture digitali e rafforzare la presenza in tutta Europa dell’azienda. Il colosso prevede di utilizzare questi fondi per ampliare la rete Amazon Web Services (AWS) nel Paese, costruendo nuovi data center e migliorando l’efficienza energetica delle strutture già esistenti.

L’obiettivo è duplice. Da un lato, Amazon intende garantire una maggiore capacità di calcolo per il crescente numero di clienti europei che utilizzano i servizi cloud per i quali i data center e le loro capacità sono fondamentali. Allo stesso tempo, l’azienda vuole promuovere soluzioni sostenibili che riducano l’impatto ambientale delle infrastrutture utilizzate. Insomma, punta a più infrastrutture ma che siano più efficienti. Tutti i nuovi impianti, infatti, saranno alimentati al 100% da energia rinnovabile. Perfettamente in linea con gli impegni climatici assunti dall’azienda per raggiungere zero emissioni di anidride carbonica entro il 2040.

Un investimento strategico per l’Europa

L’Olanda è stata scelta per la sua posizione geografica strategica e per la qualità delle sue connessioni digitali. Grazie a questo investimento, Amazon stima la creazione di centinaia di posti di lavoro diretti e indiretti, oltre a nuove opportunità per aziende locali e startup che collaboreranno allo sviluppo dell’infrastruttura. Sarà solo una delle prime tappe, ma darà sicuramente un boost inziale notevole al progetto finale.

Il progetto rappresenta anche un tassello fondamentale nella strategia di espansione europea di Amazon che mira a consolidare la leadership nel settore del cloud computing. Oltre che a sostenere la trasformazione digitale delle imprese in tutto il continente.

Nuovi data center, infrastrutture cloud e posti di lavoro

Con un investimento di tale portata, Amazon non punta solo a potenziare la tecnologia, ma anche a costruire un ecosistema più sostenibile, competitivo e interconnesso. Aumentano le strutture e di pari passo le opportunità. È un passo importante verso un futuro in cui innovazione e sostenibilità potranno davvero andare insieme e non in parallelo.