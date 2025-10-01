Geely conquista l’Italia: due SUV innovativi e garanzia a vita

Geely ha deciso di puntare sull’Italia portando due modelli molto diversi tra loro. La scelta non è casuale. La casa automobilistica vuole abbattere ogni muro di diffidenza offrendo una garanzia a vita per i primi mille clienti che sceglieranno uno dei due SUV. La batteria resta esclusa, ma è comunque coperta per otto anni. La proposta è gestita da Jameel Motors Italia, guidata da Marco Santucci, che curerà la distribuzione e l’assistenza. La garanzia speciale resta legata al primo proprietario. In questo caso, se l’auto sarà rivenduta, il nuovo acquirente potrà contare solo sulla copertura standard di sei anni, mossa che trasmette coraggio e sicurezza.

Geely EX5: l’elettrico per chi guarda lontano

Il primo modello al debutto è la Geely EX5, un SUV 100% elettrico. Le dimensioni fanno sì che l’auto si piazzi nel segmento D. Queste sono infatti di 4,61 metri in lunghezza, 1,90 in larghezza e 1,67 in altezza. Il passo? 2,75 metri. Il bagagliaio parte da 461 litri e arriva a 1.877 litri divenendo estremamente capiente abbattendo i sedili posteriori. Come motore elettrico di ha uno da 160 kW pari a 218 CV e 320 Nm di coppia. L’energia arriva da una batteria LFP da 60 kWh, con autonomia WLTP di 430 chilometri. Un dato che colpisce chi cerca un SUV pratico e allo stesso tempo attento alla mobilità sostenibile. Il prezzo di listino parte da 38.900 euro.

Starray EM-i: l’ibrido che non teme i viaggi lunghi

Accanto all’elettrico arriva la Geely Starray EM-i, SUV ibrido plug-in dalle linee moderne. Le misure sono leggermente superiori. Qui si hanno 4,67 metri di lunghezza, 1,90 di larghezza e 1,70 di altezza, con passo di 2,77 metri. Il powertrain unisce un motore benzina 1.5 litri aspirato da 100 CV a un’unità elettrica da 218 CV. La batteria LFP da 18,4 kWh permette poi di percorrere 83 Km in elettrico, aspetto notevole. L’autonomia complessiva supera i 900 Km, ideale per chi non vuole soste frequenti. Il prezzo? Parte da 34.900 euro, con un rapporto dotazioni-prezzo che farà discutere. Con due modelli pronti a stupire, Geely sembra intenzionata a costruire un futuro solido nel mercato italiano.