Ad
NewsOfferteVolantini

Comet: iPad PRO in diverse versioni a prezzi da CAPOGIRO

Approfittate delle promozioni Comet per scoprire tutti i modelli di iPad Pro e scegliere schermo, memoria e connettività perfetti

scritto da Rossella Vitale 2 Minuti lettura
Comet: iPad PRO in diverse versioni a prezzi da CAPOGIRO

Tra le corsie dello store o sul sito Comet l’energia è contagiosa! Prodotti nuovi, gadget sorprendenti e promozioni che cambiano continuamente. È il posto giusto per chi vuole fare un regalo anticipato di Natale senza stress, magari per sorprendere amici, familiari o voi stessi con qualcosa di speciale. Da Comet si trova sempre qualcosa che mette allegria! Gli schermi luminosi, le prestazioni veloci e le funzioni pratiche fanno pensare subito a regali che saranno apprezzati da chiunque. Tra le tante opzioni disponibili, gli iPad Pro sono tra le star del momento: leggeri, potenti e perfetti da usare in casa o in viaggio.

Volete risparmiare con offerte Amazon e codici sconto pazzeschi? Allora seguite i canali Telegram Codiciscontotech [ora correte qui su] e Tecnofferte [cliccate qui adesso]! Ogni giorno troverete promozioni e coupon imperdibili. Iscrivetevi subito e rendete lo shopping più divertente e conveniente, trasformando ogni acquisto in una piccola vittoria per il vostro portafoglio.

Comet ed iPad a braccetto

promo comet

Da Comet potete scegliere ora tra diversi modelli di iPad Pro, ognuno con una sua personalità unica! L’Apple iPad Pro 11″ WiFi 12/512GB Argento è ora al prezzo strabiliante di  1347,00 € , un aggeggio niente male se si cerca il top. L’Apple iPad Pro 11″ WiFi 12/256GB Nero Siderale a 1119,00 € è più compatto, il ché lo rende anche più pratico se ci si sposta. L’Apple iPad Pro 13″ WiFi 12/256GB a 1469,00 € al contrario regala uno schermo ampio e perfetto per film, serie e far ciò che si vuole con tantissimissimo spazio. L’Apple iPad Pro 11″ WiFi + Cellular 12/256GB a 1369,00 € permette poi in più di restare sempre connessi.

L’Apple iPad Pro 13″ WiFi + Cellular 12/256GB a 1719,00 € idem al precedente ma con più grandezza e potenza. C’è poi l’Apple iPad Pro 11″ WiFi 12/256GB Argento a 1119,00 € versatile e facile da usare. Infine, ma non per importanza, l’Apple iPad Pro 13″ WiFi 12/512GB al prezzo stracciatissimo di 1719,00 €. Tutte le offerte di Comet rendono semplice scegliere l’iPad Pro giusto! Che ne dite di un regalo anticipato di Natale?

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.