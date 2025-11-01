Esselunga: promozione IPER speciale sull’iPhone 16e adesso per voi

Esselunga ha pensato a qualcosa di veramente speciale: l’iPhone 16e 128 GB, uno dei dispositivi più desiderati sul mercato, è disponibile con una promozione imperdibile. Immaginate di poter portare a casa questo gioiello tecnologico senza sentirvi sopraffatti dal prezzo: grazie a Esselunga e alla Carta Fìdaty, è possibile ridurre il costo in modo significativo. L’entusiasmo nasce non solo dal prodotto in sé, ma anche dalla possibilità di ricevere 14 buoni sconto da 30 € ciascuno, per un totale di 420 €, da utilizzare sulle vostre spese successive. Questo significa che l’iPhone 16e può costarvi realmente solo 299 €, trasformando un acquisto importante in una scelta intelligente e vantaggiosa. Ogni visita nei negozi Esselunga diventa così un’occasione per approfittare di questa offerta esclusiva, con la certezza di portare a casa un dispositivo moderno, potente e pronto a soddisfare tutte le vostre esigenze.

Offerta Esselunga sull’iPhone 16e

Acquistando un iPhone 16e 128 GB a € 719,00, Esselunga vi regala 14 buoni sconto da 30 € ciascuno, per un valore complessivo di 420 €. La promozione è valida esclusivamente nei negozi Esselunga, fino a esaurimento scorte, e richiede l’utilizzo della Carta Fìdaty. È fondamentale ricordare che l’iPhone 16e non è disponibile nei negozi LaEsse né su esselunga.it. Con i buoni sconto, il prezzo effettivo del dispositivo scende a 299 €, rendendo l’offerta straordinariamente conveniente. Esselunga permette così a voi clienti di approfittare di un’occasione unica, trasformando l’acquisto di un iPhone 16e in un momento di risparmio super incredibile. Con Esselunga, l’iPhone 16e non è mai stato così accessibile! No?! Approfittare di questa promozione significa portare a casa un dispositivo all’avanguardia, senza rinunciare alla convenienza e alla soddisfazione di aver fatto la scelta giusta!