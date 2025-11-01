Ad
NewsOfferteVolantini

Esselunga: promozione IPER speciale sull’iPhone 16e adesso per voi

Scoprite con Esselunga come ottenere l’iPhone 16e 128 GB approfittando di buoni sconto esclusivi per risparmiare sulle vostre spese future.

scritto da Rossella Vitale 2 Minuti lettura
esselunga

Esselunga ha pensato a qualcosa di veramente speciale: l’iPhone 16e 128 GB, uno dei dispositivi più desiderati sul mercato, è disponibile con una promozione imperdibile. Immaginate di poter portare a casa questo gioiello tecnologico senza sentirvi sopraffatti dal prezzo: grazie a Esselunga e alla Carta Fìdaty, è possibile ridurre il costo in modo significativo. L’entusiasmo nasce non solo dal prodotto in sé, ma anche dalla possibilità di ricevere 14 buoni sconto da 30 € ciascuno, per un totale di 420 €, da utilizzare sulle vostre spese successive. Questo significa che l’iPhone 16e può costarvi realmente solo 299 €, trasformando un acquisto importante in una scelta intelligente e vantaggiosa. Ogni visita nei negozi Esselunga diventa così un’occasione per approfittare di questa offerta esclusiva, con la certezza di portare a casa un dispositivo moderno, potente e pronto a soddisfare tutte le vostre esigenze.

Scoprite il meglio delle offerte Amazon e dei codici promozionali seguendo i canali Telegram Codiciscontotech [cliccate qui adesso] e Tecnofferte [correte su questo link ora]. Iscrivendovi, accederete quotidianamente a sconti esclusivi e vantaggi unici. Non perdete l’occasione di rendere ogni acquisto un’esperienza elegante e conveniente.

Offerta Esselunga sull’iPhone 16e

esselunga

Acquistando un iPhone 16e 128 GB a € 719,00, Esselunga vi regala 14 buoni sconto da 30 € ciascuno, per un valore complessivo di 420 €. La promozione è valida esclusivamente nei negozi Esselunga, fino a esaurimento scorte, e richiede l’utilizzo della Carta Fìdaty. È fondamentale ricordare che l’iPhone 16e non è disponibile nei negozi LaEsse né su esselunga.it. Con i buoni sconto, il prezzo effettivo del dispositivo scende a 299 €, rendendo l’offerta straordinariamente conveniente. Esselunga permette così a voi clienti di approfittare di un’occasione unica, trasformando l’acquisto di un iPhone 16e in un momento di risparmio super incredibile. Con Esselunga, l’iPhone 16e non è mai stato così accessibile! No?! Approfittare di questa promozione significa portare a casa un dispositivo all’avanguardia, senza rinunciare alla convenienza e alla soddisfazione di aver fatto la scelta giusta!

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.