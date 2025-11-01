Android: come usare la funzione “Archivia app” per liberare spazio senza disinstallare

Chi usa Android da tempo sa quanto sia facile riempire la memoria del telefono con app usate solo saltuariamente. Per risolvere il problema, Google ha introdotto una funzione chiamata “Archivia app”, pensata per liberare spazio senza doverle eliminare completamente. L’idea è semplice: il sistema conserva solo i dati essenziali, rimuovendo i file superflui dell’app ma mantenendo impostazioni, accessi e preferenze personali.

L’opzione si trova in Impostazioni > App > Archivia app (sui dispositivi più recenti) oppure viene proposta automaticamente da Play Store quando la memoria inizia a scarseggiare. Attivandola, Android analizza le app meno usate e suggerisce quali archiviare. Una volta accettato, l’icona resta visibile nella schermata Home, ma con un simbolo che indica che l’app è in stato “archiviato”.

Quando si decide di riaprirla, il sistema scarica solo la parte mancante direttamente dal Play Store, ripristinando tutto in pochi secondi. I dati personali e i file salvati restano intatti, così come le autorizzazioni precedenti.

Come sfruttarla al meglio e quali vantaggi offre

La funzione è utile soprattutto per chi ha smartphone con memoria limitata o installa molte app per brevi periodi. Android archivia automaticamente quelle che non vengono utilizzate da tempo, riducendo lo spazio occupato fino al 60% per ogni applicazione.

È anche una soluzione ideale per chi viaggia o lavora con connessioni lente: i dati restano conservati in locale, mentre i pacchetti aggiuntivi vengono recuperati solo quando serve. In questo modo non si perde tempo a reinstallare tutto da zero.

Nel Play Store, la sezione “Gestisci app e dispositivo” mostra quali applicazioni sono attive, archiviate o pronte per l’aggiornamento. Da qui è possibile gestire manualmente l’archiviazione, ripristinare un’app o forzarne la rimozione completa.

La funzione “Archivia app” rappresenta un compromesso efficace tra spazio e comodità. Android non costringe più a scegliere tra cancellare e conservare: con questa gestione intelligente, il dispositivo rimane ordinato e performante, senza rinunciare alle app che si usano solo occasionalmente.