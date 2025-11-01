Telegram, arriva il nuovo “Liquid Glass” anche su Android

Telegram introduce su Android il nuovo effetto grafico “Liquid Glass”, una novità che trasforma l’interfaccia dell’app rendendola più moderna e traslucida. Il nome non è un’invenzione degli utenti, ma è lo stesso utilizzato ufficialmente da Telegram nelle impostazioni. Il cambiamento, però, non è ancora disponibile per tutti, ma soltanto per chi utilizza la versione Beta. I primi commenti della community però non sono incoraggianti. Sotto il post di annuncio infatti, i feedback sono perlopiù negativi, segno che il nuovo design non ha convinto molto.

Telegram e Android, uno stile ispirato ad Apple ma disattivabile

Tale novità riguarda soprattutto la barra di immissione del testo e i pannelli per Emoji, GIF e adesivi. Gli elementi di queste sezioni ora appaiono semitrasparenti, lasciando intravedere il colore di sfondo dell’interfaccia. I bordi sono stati ridisegnati con linee più morbide e meno rigide, creando un effetto visivo “flottante”. La tastiera non fa parte della modifica, ma il nuovo stile potrebbe comunque generare un po’ di confusione negli screenshot. Il risultato complessivo è un’interfaccia più luminosa, ma non tutti apprezzano la somiglianza con il linguaggio grafico dei sistemi operativi Apple.

Curiosamente, l’effetto “Liquid Glass” di Telegram riprende molte scelte stilistiche già viste su iOS. Anche in quella versione, infatti, l’app aveva introdotto da poco superfici trasparenti nella barra inferiore di navigazione. Su Android, però, la struttura dell’interfaccia è diversa e il restyling si limita a pochi elementi, concentrandosi sull’area di messaggistica. L’azienda ha comunque deciso di dare libertà agli utenti. Infatti nelle impostazioni, nella sezione “Risparmio energetico”, è possibile disattivare completamente il nuovo effetto.

Questa scelta lascia intendere che Telegram voglia sperimentare, senza però imporre un cambiamento drastico. Nonostante le critiche, il team di sviluppo sembra intenzionato a mantenere una coerenza visiva tra le versioni Android e iOS, probabilmente per offrire un’esperienza d’uso più omogenea per chi utilizza l’app su più dispositivi. Resta da vedere se le proteste della community spingeranno Pavel Durov e il suo team a rivedere il progetto o se il “Liquid Glass” diventerà parte del futuro design di Telegram.