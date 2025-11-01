AliExpress, lo sconto migliore è sul tablet Android a soli 59 euro

AliExpress torna a fare la voce grossa nella rivendita di elettronica, mettendo a disposizione del pubblico un tablet Android a soli 59 euro. Occasione imperdibile per poter gustare un risparmio che nessuno si aspettava di vedere, e che allo stesso tempo nasconde un prodotto dalle discrete qualità e prestazioni generali.

Il modello attualmente in vendita è il Mate8, si tratta di un cosiddetto tablet PC, questo perché può fungere anche da personal computer, sfruttando gli accessori adeguati. E’ dotato di un display da 10,36 pollici di diagonale, con risoluzione di 2560 x 1600 pixel, è un IPS abbastanza classico, tuttavia viene condito con cornici sottilissime (che offrono una piacevole sensazione di infinity display), oltre a dettagli e nitidezza comunque più che validi.

Sotto il cofano trova posto un processore quad-core con frequenza di clock a 3GHz, affiancato da una configurazione che prevede 16GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna (espandibile con l’ausilio di una microSD). A differenza di quanto si potrebbe pensare, è presente anche lo slot per l’inserimento della SIM, il che permette la navigazione e il collegamento alla rete semplicemente senza l’ausilio del WiFi (al quale è comunque compatibile in dual-band, sia a 2,4 che 5GHZ).

La batteria è un componente da 12000mAh, quantitativo più che valido e in linea con gli standard a cui siamo solitamente abituati, riesce a garantire circa 3 giorni di utilizzo, prima di dover ricorrere alla ricarica, sebbene comunque siano valori che dipendono molto da come l’utente abbia deciso di utilizzare il device.

AliExpress, ecco la promozione del momento sul tablet Android

La spesa per il suo acquisto è tutt’altro che impossibile o irraggiungibile, poiché a tutti gli effetti il consumatore si ritrova a poter investire un quantitativo di denaro ridottissimo: soli 59,94 euro, contro i quasi 100 euro previsti in origine di listino. Effettuate subito l’ordine a questo link.