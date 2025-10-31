Apple semplifica il passaggio a Android: nasce AppMigrationKit

Apple sorprende ancora. Questa volta non con un nuovo iPhone o un aggiornamento estetico, ma con una mossa che rompe una delle sue più vecchie barriere, il trasferimento completo dei dati tra iPhone e Android. Con il debutto di AppMigrationKit, incluso nella beta di iOS 26.1 e iPadOS 26.1, l’azienda introduce un sistema che promette di semplificare notevolmente la migrazione tra piattaforme diverse.

Finora, spostare contenuti da un iPhone a uno smartphone Android era possibile solo in parte. Foto, contatti e messaggi potevano essere copiati con app dedicate come “Passa a iOS” o “Passa ad Android”, ma tutto ciò che riguardava i dati interni delle applicazioni, quali impostazioni personalizzate, progressi nei giochi, note salvate o preferenze di utilizzo, costituiva un problema.

Apple cambia filosofia: interoperabilità, semplicità e più libertà per gli utenti

Con AppMigrationKit questo limite scompare. Il nuovo framework consente di esportare e importare i dati locali e quelli salvati nel cloud direttamente tra sistemi operativi diversi. È una vera svolta, che apre la strada a un’interoperabilità fino a oggi impensabile per Apple, da sempre “gelosa” della chiusura del proprio ecosistema.

Secondo la documentazione ufficiale diffusa da Apple, AppMigrationKit è progettato per funzionare esclusivamente tra iOS e piattaforme non Apple, in particolare Android. La funzione non sarà quindi disponibile per spostamenti interni tra dispositivi iOS, iPadOS o macOS, ma servirà unicamente a garantire la compatibilità con il sistema concorrente. Gli sviluppatori potranno integrare il framework nelle proprie app, permettendo così agli utenti di effettuare un trasferimento automatico e completo delle informazioni personali. Il processo sarà in grado di recuperare anche i dati archiviati nel cloud, assicurando una transizione senza perdite.

Tutto ciò potrebbe debuttare ufficialmente con il rilascio stabile di iOS 26.1, previsto tra fine ottobre e inizio novembre 2025. Nel frattempo, anche Google starebbe lavorando a un proprio sistema analogo per facilitare il passaggio da Android a iPhone, segno che entrambe le aziende hanno finalmente compreso l’importanza della collaborazione tra loro.