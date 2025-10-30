Redmi 14C, il prezzo AMAZON di oggi è assolutamente RIDICOLO

Se siete alla ricerca di uno smartphone che costi comunque molto poco, e allo stesso tempo sia perfettamente in grado di offrire prestazioni al top, allora dovete subito pensare di avvicinarvi al Redmi 14C, un device eccellente per il rapporto qualità/prezzo messo effettivamente a disposizione su Amazon giusto in questi giorni.

Lanciato ufficialmente sul mercato nel corso del 2024, il dispositivo integra un display da 6,88 pollici di diagonale, è un IPS LCD con risoluzione di 720 x 1640 pixel, una densità di 260 ppi e soprattutto un refresh rate di 120Hz. Quest’ultima caratteristica è la più importante, proprio perché riesce a sopperire con una reattività superiore al normale, l’assenza di un dettaglio e di una risoluzione elevata. I 16 milioni di colori sono comunque molto buoni, riescono a coprire un ampio spettro della gamma colore di riferimento, senza comunque differenziarsi o staccarsi dalla massa.

Il processore è il MediaTek Helio G81 Ultra, un octa-core con una frequenza di clock che si ferma a 2GHz, viene accoppiato con una GPU Mali-G57 MC2, e integra anche una configurazione che prevede circa 4GB di RAM con un massimo di 256GB di memoria interna (fortunatamente espandibile con microSD). Il comparto fotografico, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, è sufficientemente ampio: 50 megapixel per il sensore principale, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 2 megapixel e anche un effetto bokeh da 0,08 megapixel.

Ricevete i codici sconto Amazon gratis in esclusiva sul vostro smartphone, iscrivendovi subito al canale Telegram @codiciscontotech, così da poter risparmiare con le migliori offerte del momento.

Redmi 14C, un risparmio davvero incredibile per poco tempo

La promozione di questi giorni coinvolge Xiaomi Redmi 14C, uno smartphone che punta sull’impreziosire il rapporto qualità/prezzo per convincere sempre più utenti all’acquisto. La spesa che oggi è necessario sostenere per comprarlo è difatti molto ridotta, se considerate giustappunto che basteranno soli 135 euro. Ordinatelo collegandovi qui.