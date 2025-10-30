Oppo Reno 15: addio al modello Pro Max, la serie si riduce a due versioni

OPPO

A pochi giorni dal debutto ufficiale, la nuova famiglia Oppo Reno 15 cambia volto. Secondo un’indiscrezione affidabile del leaker Digital Chat Station, il produttore cinese avrebbe deciso di abbandonare la variante Reno 15 Pro Max, riducendo così la serie a due soli modelli: Reno 15 e Reno 15 Pro.

Una mossa che sorprende, ma che potrebbe rispondere a una strategia di razionalizzazione dei costi e delle linee di produzione, in un momento in cui il mercato degli smartphone di fascia media vive una forte saturazione e margini di profitto sempre più stretti.

Una “spending review” anche per la gamma Reno

La linea Reno, da sempre pensata per unire design e fotografia a un prezzo competitivo, sembra dunque pronta a semplificarsi, rinunciando alla versione “Max” che in passato rappresentava il modello di punta per il mercato asiatico. Secondo la fonte, Oppo avrebbe deciso di concentrare gli sforzi su due modelli più coerenti tra loro, senza differenze eccessive di prezzo e di posizionamento, per evitare sovrapposizioni interne. Il risultato è una gamma che mantiene tutte le caratteristiche di fascia medio-alta, ma con una lineup più snella e chiara per il consumatore.

Oppo Reno 15: specifiche tecniche attese

Il Reno 15 standard sarà il modello più compatto della serie, con display da 6,32 pollici e risoluzione 1.5K. Il pannello OLED offrirà refresh rate a 120Hz e luminosità di picco elevata, mentre la scocca sarà realizzata in lega metallica con certificazione IP68/IP69, a garanzia della resistenza contro acqua e polvere.

Il comparto fotografico, come da tradizione Reno, promette prestazioni notevoli:

Sensore principale da 200 MP (Samsung HP5),

Ultra-wide da 50 MP,

Teleobiettivo periscopico da 50 MP,

Fotocamera frontale da 50 MP per selfie e videochiamate di alta qualità.

Sotto la scocca dovrebbe trovare posto il chip MediaTek Dimensity 8450, una piattaforma a 4 nm con CPU a otto core e GPU integrata di nuova generazione, affiancata da RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0. La batteria da 6.500 mAh promette un’elevata autonomia, con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC fino a 80W.

Oppo Reno 15 Pro: il vero “erede” del Pro Max

Sebbene la denominazione “Pro Max” venga ufficialmente abbandonata, il Reno 15 Pro sarà a tutti gli effetti il modello di punta della serie. Il display cresce a 6,78 pollici, mantenendo la risoluzione 1.5K e il refresh rate a 120Hz. Le fotocamere resteranno identiche a quelle del modello base, ma il Pro offrirà ricarica wireless a 50W e una gestione termica più sofisticata.