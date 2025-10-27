OPPO e Google uniscono le forze in modo ancora più stretto per migliorare l’AI sui nostri smartphone

Dimenticate l’intelligenza artificiale come la conoscete. OPPO e Google hanno deciso di unire le forze in modo ancora più stretto per ripensare completamente l’esperienza AI sui nostri smartphone. L’annuncio, arrivato oggi da Milano, parla chiaro: l’obiettivo è creare un’intelligenza artificiale che sia finalmente più intuitiva, sicura e, soprattutto, personale.

La loro collaborazione si concentrerà sullo sviluppo di funzioni su misura, su come i modelli AI vengono distribuiti e, punto fondamentale, sulla protezione della nostra privacy. Insomma, si preparano a lanciare una nuova generazione di telefoni davvero intelligenti.

A spiegare la visione è Kai Tang, Presidente della divisione Software Engineering di OPPO. Ha sottolineato come la collaborazione con Google sia fondamentale per creare esperienze AI di nuova generazione. L’idea non è solo avere funzioni potenti, ma renderle “profondamente personalizzate e sicure”. L’obiettivo finale? Dare alle persone un assistente che capisca sul serio i loro bisogni specifici, guadagnandosi la loro fiducia su come vengono trattate le informazioni personali.

Il “cassetto delle idee” intelligente: Gemini Mind Space

Il cuore di questa nuova alleanza si chiama Mind Space. Sarà una nuova app disponibile sui prossimi smartphone della serie OPPO Find X9, pensata per chi, come noi, si perde tra mille appunti e screenshot.

L’idea è semplice: vedi qualcosa sullo schermo (testo, un’immagine, una pagina web)? Basta uno swipe a tre dita per salvarlo in un unico “cassetto” digitale. Mind Space si occupa poi di mettere tutto in ordine da solo, classificando il materiale e creando un archivio pulito per le tue idee, appunti e ispirazioni.

Ma la vera magia arriva con l’integrazione di Google. OPPO ha fatto in modo che Mind Space “parli” direttamente con Gemini. Questo permette a Gemini di accedere alle informazioni che hai salvato (e solo a quelle che decidi tu, il controllo resta sempre nelle tue mani) per aiutarti a fare cose concrete. Un esempio pratico: stai pianificando un viaggio e hai salvato un sacco di articoli e appunti nel tuo Mind Space. A quel punto, puoi semplicemente chiedere a Gemini di “creare un itinerario dettagliato usando tutto il materiale che ho salvato”.

Gemini ovunque sul nuovo Find X9

Gemini non vivrà solo dentro Mind Space, ma sarà ovunque sui nuovi Find X9. Si potrà interagire direttamente con l’assistente per connettersi ad altre app di OPPO, ma soprattutto si potrà usare per “vedere” il mondo. Con Gemini Live, potrai condividere ciò che inquadri con la fotocamera o ciò che hai sullo schermo per ricevere aiuto. Pensa a inquadrare la tua macchina del caffè rotta per avere istruzioni passo-passo su come ripararla, o mostrare la tua scrivania per farti dare consigli su come riorganizzarla. Gemini potrà persino evidenziare gli elementi direttamente sul display per guidarti. E per le foto? Arriva Nano Banana, il nuovo modello di Gemini per l’editing. In pratica, potrai modificare le tue foto (anche quelle che hai scattato tu) con semplici comandi testuali, tipo “rendi il cielo più drammatico” o “rimuovi le persone sullo sfondo”.

Una questione di fiducia (e privacy)

Tutto questo è bello, ma la privacy? Sembra che OPPO e Google ci abbiano pensato seriamente, costruendo tutto su una base di fiducia. Hanno sviluppato una soluzione che si basa sul “OPPO AI Private Computing Cloud (PCC)”, una nuvola privata che a sua volta sfrutta i servizi di “confidential computing” di Google Cloud. Tradotto in parole povere: tutti i dati sensibili che l’IA deve elaborare vengono gestiti in un ambiente blindato e crittografato. Questo spazio è inaccessibile a chiunque dall’esterno, persino a OPPO stessa. Tutte le funzioni più importanti, come Mind Space, la ricerca AI, i riassunti delle chiamate e così via, funzioneranno dentro questa “bolla” sicura. L’obiettivo è farti usare l’intelligenza artificiale con la tranquillità che i tuoi dati personali restino, appunto, personali.

Quando arriva tutto questo?

L’intera nuova gamma di funzioni AI debutterà ufficialmente sulla prossima serie OPPO Find X9, insieme al nuovo sistema operativo ColorOS 16. E c’è anche un bonus: chi comprerà un Find X9 o un Find X9 Pro avrà inclusi tre mesi gratuiti di abbonamento a Google AI Pro. Questo pacchetto include l’accesso alle funzioni più avanzate di Gemini e ben 2 TB di spazio di archiviazione su cloud.