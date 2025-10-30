Mercedes-AMG prosegue con i test in pista della CONCEPT AMG GT TRACK SPORT

Mercedes-AMG ha continuato a sviluppare la CONCEPT AMG GT TRACK SPORT dopo l’annuncio avvenuto lo scorso luglio. La vettura è entrata in una fase di test intensivi per mettere a punto gli ultimi dettagli di questa vettura sportiva di nuova generazione.

Il prototipo “Born in Affalterbach” è realizzato internamente da AMG, la divisione specializzata in veicoli ad alte prestazioni di Mercedes-Benz. L’obiettivo di questa supercar è quello di scrivere un nuovo capitolo per la Casa della Stella e infrangere numerosi record.

Le prove sul campo si stanno svolgendo su piste di collaudo e circuiti di gara al fine di saggiare la dinamica di guida della CONCEPT AMG GT TRACK SPORT. Le forme finali della vettura non sono ancora state svelate e il prototipo è caratterizzata una livrea mimetica con dettagli gialli e rossi.

Mercedes-AMG sta testando la dinamica di guida della CONCEPT AMG GT TRACK SPORT per mettere a punto la nuova supercar

La vettura è nata per incarnare la filosofia di AMG e portare ad un nuovo livello la famiglia GT. Sono presenti tutti gli elementi che contraddistinguono le sportive a due porte nate negli stabilimenti di Affalterbach ma vengono portati all’estremo per massimizzare le prestazioni.

Il design è un elemento certamente caratteristico ma gli ingegneri si sono concentrati sulla dinamica combinando leggerezza e performance. Grazie ad un bilanciamento dei pesi ottimizzato e un’architettura aerodinamica avanzata il propulsore V8 AMG può sprigionare tutta la propria potenza.

Come affermato da Michael Schiebe, Presidente della Direzione di Mercedes‑AMG GmbH

e Responsabile delle Business Unit Mercedes‑Benz Classe G‑e Mercedes‑Maybach: “Con la CONCEPT AMG GT TRACK SPORT, esploriamo ancora una volta i limiti di ciò che è possibile. Abbiamo un team di livello mondiale che lavora a questo progetto con uno spirito AMG incomparabile. Ci porta al limite fisico e della dinamica di guida. Abbiamo una visione e facciamo una promessa: il futuro sarà estremo“.