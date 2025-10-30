Apple: multa di 1,7 miliardi nel Regno Unito per abuso di monopolio

L’Apple è finita al centro di una nuova bufera, non così inaspettata. Il tribunale britannico ha imposto al colosso di Cupertino una multa da 1,7 miliardi di euro per abuso di posizione dominante nell’app store. Non è la prima volta che riceve accuse simili. Secondo l’autorità antitrust, la società avrebbe imposto condizioni troppo restrittive agli sviluppatori e limitato la concorrenza all’interno dello Store. Questo crea un sistema che ostacola l’ingresso di alternative più economiche o indipendenti.

La decisione, arrivata dopo anni di indagini e reclami da parte di diversi sviluppatori europei, rappresenta uno dei provvedimenti più severi mai presi contro l’azienda nel Regno Unito. Apple, dal canto suo, ha annunciato che farà ricorso. L’azienda sostiene che le sue pratiche mirano solo a garantire sicurezza e qualità agli utenti. Tuttavia, per molti esperti si tratta di una vittoria simbolica per il mercato digitale europeo, sempre più attento ai temi della trasparenza e della libera concorrenza.

Le possibili conseguenze per il futuro dell’App Store

Questa sentenza potrebbe avere ripercussioni globali, spingendo Apple a rivedere le commissioni e le politiche di accesso al suo negozio virtuale. Alcuni analisti ipotizzano che l’azienda sarà costretta ad aprire maggiormente il sistema iOS, permettendo l’uso di store alternativi o di metodi di pagamento esterni. Sarebbe un cambiamento radicale per un ecosistema sempre rimasto sotto controllo diretto della società.

Al di là della multa, il caso segna un nuovo capitolo nella battaglia tra regolatori e Big Tech, con un messaggio lampante: anche i giganti non sono al di sopra delle regole. Se Apple non dovesse adeguarsi, potrebbero arrivare nuove sanzioni e limitazioni nei mercati europei, spingendo l’azienda a ripensare la sua strategia commerciale.