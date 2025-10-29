WhatsApp per iOS sperimenta reaction-sticker negli stati

WhatsApp continua la sua corsa verso l’evoluzione della sua piattaforma in un’applicazione più completa. Recentemente WhatsApp ha intensificato di parecchio le funzioni che sono più “social”. Non è da oggi che la piattaforma cerca di passare a un altro livello, quindi non più un’applicazione per lo scambio di messaggi, ma qualcosa di più grande, che unisce anche funzioni tipiche dei social network.

Negli ultimi aggiornamenti si sono del tutto intensificate soprattutto le funzioni inerente all’aggiornamento degli Stati. E infatti, quest’ultima funzione è paragonabile alle storie di Instagram, poiché permette agli utenti di postare diversi contenuti multimediali, che i propri contatti possono visionare e anche commentare.

WhatsApp, in arrivo su iOS gli sticker interattivi

Paragonare gli aggiornamenti degli Stati di WhatsApp con le stories di Instagram diventerà ancora più calzante con le novità che sono in arrivo tra poco. WhatsApp ha già sperimentato su Android l’introduzione di una nuova incredibile funzione che riguarda proprio gli aggiornamenti degli Stati e che renderà questa funzione ancora più simile a quella presente su Instagram. Adesso però, WhatsApp sta sperimentando la stessa funzione anche su iOS, affinché tutti gli utenti potranno usufruire della novità.

Grazie al nuovo aggiornamento verranno ampliate le risposte ai contenuti multimediali postati dagli utenti su sullo stato di WhatsApp. Oltre al testo o all’invio di emoji, WhatsApp sta sperimentando anche l’invio di sticker interattivi. Gli utenti che postano un contenuto multimediale come aggiornamento di stato di WhatsApp, potranno anche scegliere di inserire uno sticker interattivo. Questi ultimi possono essere delle classiche emoji, o anche altre tipologie di sticker dinamici. I contatti che visualizzeranno quel contenuto, potranno cliccare sullo sticker interattivo per inviare una reazione rapida e intuitiva come risposta.

Si tratta sicuramente di un modo divertente e veloce di comunicare, molto simile all’opzione già presente su Instagram, che fa parte sempre dell’universo di WhatsApp.