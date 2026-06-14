Aereo supersonico russo: il prototipo che sfida il boom sonico

Aereo supersonico e bandiera russa: una combinazione che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata fuori dai radar, eppure è proprio da Mosca che arriva uno dei progetti più concreti per riportare i passeggeri a volare oltre la barriera del suono. Non parliamo del solito concept americano, europeo o cinese, ma di un velivolo che sta nascendo nei centri di ricerca russi, con tanto di metallo e componenti reali già sul tavolo.

E qui sta il punto interessante. Non si tratta di rendering patinati o di promesse spalmate su un orizzonte di vent’anni. Il prototipo ha iniziato a prendere forma, e questo cambia parecchio la prospettiva rispetto ai tanti annunci rimasti lettera morta nel cassetto.

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Un prototipo che prende forma davvero

A confermare il tutto è stato Vadim Badekha, amministratore delegato della United Aircraft Corporation, che all’agenzia TASS ha spiegato come il Centro di Ricerca Zhukovsky sia impegnato nello sviluppo hardware del nuovo aereo. Gli ingegneri stanno traducendo i disegni in strutture concrete, passando dalla carta all’officina. Già ad aprile l’istituto aveva registrato un brevetto specifico per il design del velivolo, segno che il lavoro procede su binari piuttosto seri.

La sfida tecnica, però, non è soltanto questione di velocità. Raggiungere Mach 1, cioè circa 1225 chilometri orari a livello del mare, è la parte quasi scontata. Il vero nodo da sciogliere è ridurre drasticamente il famigerato boom sonico, quel boato fragoroso che si genera superando la velocità del suono. È stato proprio quel rumore, in passato, a fermare i voli supersonici sopra le aree abitate. Anche la NASA ci sta lavorando con il suo X-59, giusto per capire quanto sia sentito il problema a livello globale.

Mercato premium e tempi ancora nebulosi

Il nuovo design non guarda solo al cielo, ma anche a terra. L’obiettivo è contenere il rumore nelle vicinanze degli aeroporti, restando dentro i moderni standard internazionali. Senza quel via libera, del resto, nessuna compagnia metterebbe in flotta un mezzo del genere.

Quanto alla clientela, il mercato di riferimento è abbastanza chiaro. Si parla di viaggiatori premium e di chi viaggia per affari, persone per le quali il tempo risparmiato vale molto più del biglietto. Per loro accorciare una tratta a lungo raggio significa guadagnare ore preziose, e su questo terreno un volo ultraveloce ha un appeal evidente.