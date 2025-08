ho. Mobile costa poco: ci sono 200GB al mese e il 5G non si paga

ho. Mobile propone una soluzione completa e trasparente per chi desidera cambiare operatore o attivare una nuova SIM. Il pacchetto da 9,99€ al mese include 200 giga in 5G, minuti illimitati verso tutti e SMS senza limiti, con un prezzo fisso che non subirà rimodulazioni nel tempo.

L’attivazione è possibile sia per chi porta il numero da un altro gestore, sia per chi sceglie un nuovo numero. In entrambi i casi, la SIM è gratuita e si paga soltanto una tantum di 2,99€ per l’attivazione. A questa cifra si aggiunge la prima ricarica da 10€, necessaria per coprire il costo della prima mensilità. Il totale iniziale da sostenere è quindi di 12,99€, un importo chiaro e privo di sorprese.

eSIM o SIM fisica: tre opzioni su misura per ogni esigenza

ho. Mobile mette a disposizione tre modalità di attivazione. Si può scegliere di pagare online e ricevere la SIM a casa, con la possibilità di attivarla successivamente tramite app, edicola o tabaccheria. In alternativa, è possibile acquistare e attivare direttamente la SIM in edicola, anche pagando in contanti.

L’opzione più rapida è però quella con eSIM: pagando 1,99€, si riceve in pochi minuti il profilo digitale e si può iniziare a usare l’offerta senza attendere la spedizione della SIM fisica. È la scelta ideale per chi vuole attivare tutto subito, magari dopo aver effettuato la portabilità online.

Navigazione veloce, assistenza smart e zero complicazioni

Il bundle da 200 giga consente una navigazione stabile e performante in 5G, una caratteristica non sempre garantita in offerte della stessa fascia di prezzo. A completare il pacchetto ci sono minuti e SMS illimitati, oltre al supporto tramite WhatsApp, una modalità sempre più apprezzata dagli utenti.

Grazie alla trasparenza dell’offerta, ai costi contenuti e all’assenza di vincoli nascosti, questa proposta si conferma tra le più interessanti del mercato per chi cerca un’esperienza semplice e immediata.