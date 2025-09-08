Google Chrome adotta Material 3 Expressive

Il rinnovamento grafico tocca anche Chrome, che da Settembre inizia ad adottare il linguaggio Material 3 Expressive. La novità arriva dopo mesi di attesa, con test avviati già in estate su alcune versioni beta. Google aveva anticipato il nuovo stile adottato alla conferenza I/O, e diverse app come Gmail, Keep e Drive avevano già ricevuto l’aggiornamento. Ora il passaggio riguarda il browser più diffuso, da anni punto fermo della navigazione mobile.

Chrome: piccoli dettagli per un’esperienza più uniforme

Il cambiamento non è radicale, ma segna un’evoluzione visibile. L’indicatore di caricamento delle pagine mostra ora angoli arrotondati, abbandonando la rigidità precedente. Anche il menù principale subisce una revisione. Le cinque icone superiori hanno sfondo circolare, colori più marcati e nessun separatore con il resto della lista. Tutto appare più uniforme e vicino alle linee guida più recenti del sistema Android.

Le modifiche interessano anche la schermata dedicata al multitasking. La griglia delle schede introduce un pulsante per aprirne di nuove racchiuso in una forma “squircle”, a metà tra cerchio e quadrato. Questa scelta, insieme all’uso di tonalità più vivaci, dona un aspetto moderno e più immediato. Anche il contatore delle schede, l’icona per l’Incognito e quella dei gruppi adottano contenitori con spigoli smussati, coerenti con l’intero pacchetto grafico.

Un ritocco importante riguarda i gruppi di schede. Quando se ne seleziona uno, l’evidenziazione colora tutto il riquadro, sostituendo il piccolo punto che spesso passava inosservato. È un dettaglio apparentemente minimo, ma migliora la leggibilità e rende più intuitiva la gestione delle schede. Chrome non cambia il modo in cui funziona, ma affina l’esperienza visiva. Google punta su armonia e continuità, preferendo piccoli miglioramenti estetici a trasformazioni radicali. L’aggiornamento viene distribuito gradualmente e raggiungerà tutti gli utenti Android nelle prossime settimane. Per chi usa ogni giorno il browser, l’effetto sarà un’interfaccia più pulita, moderna e piacevole da usare.