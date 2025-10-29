Amazon: novembre è in arrivo con il Black Friday, ecco le offerte in anticipo

Per Amazon diventa facile battere la concorrenza quando vengono proposte offerte di altissimo calibro. Chi si era prefissato di aspettare il mese di novembre per compiere il suo nuovo acquisto, potrà anticipare il tutto grazie alle opportunità proposte proprio in queste ore.
Ovviamente per avere in diretta le segnalazioni per i prezzi più interessanti di Amazon, consigliamo sempre l’accesso gratuito al nostro canale Telegram ufficiale che è ancora disponibile. Clicca qui per entrare gratis.
Amazon batte ogni record con le nuove offerte di novembre che sono già disponibili
Scegli subito le offerte che sono disponibili qui in basso per avere delle vere e proprie sorprese. Anche oggi Amazon si è superato, in quanto il colosso ha scelto di abbassare i prezzi di prodotti già disponibili tempo fa al prezzo minimo. Ecco la lista completa:
- PHILIPS Evnia 34M2C6500AM – Monitor curvo OLED WQHD da 34 pollici, 175 Hz, 0,03 ms, FreeSync Premium Pro, G-Sync comp., HDR400 (3440×1440, 2x HDMI, DisplayPort, USB Hub) grigio scuro, PREZZO: 579,00€, LINK.
- XIAOMI Redmi 15C 4+128GB Smartphone, Display 6.9″ HD+ 120Hz, Batteria 6000mAh, Processore Octa-Core, Fotocamera 50MP, HyperOS 2, Blu, Include Custodia Protettiva, PREZZO: 109,90€, LINK.
- Coleshome Scrivania Gaming con LED e Prese, 135 × 100 cm Scrivania Gaming Angolare Reversibile con Scaffali Portaoggetti, Scrivania Angolare con Borsa Portaoggetti per Giocatori, Nero, PREZZO: 93,43€, LINK.
- Mova X4 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili, 20kPa, Design Piatto 180°, Lavaggio Acqua Calda 100 °C, Autopulente, Antigroviglio, Regolazione Automatica, Stazione di Ricarica, PREZZO: 349,00€, LINK.
- Homall 160×80 CM scrivania regolabile in altezza, scrivania da ufficio con quattro sezioni, scrivania per computer con funzione di memoria, PREZZO: 170,99€, LINK.
- Sony INZONE H9 – Cuffie Gaming wireless con Noise Cancelling, Suono spaziale a 360 gradi, Vestibilità comoda, Durata della batteria di 32 ore, Bassa latenza, Mic, Compatibile con PC e PS5 – Nero, PREZZO: 159,00€, LINK.
- UGREEN Supporto Telefono Auto Magsafe, Porta Cellulare Macchina Magnetico Altezza Regolabile, per Bocchette di Aerazione Compatibile con iPhone 16 15 14 13 Pro Max, Galaxy S24 A14, Redmi, ecc, PREZZO: 15,39€, LINK.