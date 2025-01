Samsung e Apple potrebbero adottare batterie al silicio-carbone per i loro prossimi dispositivi, secondo nuove indiscrezioni. Questa tecnologia rappresenta un passo avanti rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio, promettendo una maggiore densità energetica, tempi di ricarica ridotti e una durata superiore.

Perché il passaggio al silicio-carbone è importante

Le batterie al silicio-carbone offrono vantaggi significativi rispetto agli attuali standard. L’uso del silicio al posto della grafite negli anodi consente di aumentare la capacità energetica delle celle, mentre l’aggiunta di materiali a base di carbonio migliora la stabilità e la durata nel tempo. Tra i benefici attesi:

Maggiore autonomia : fino al 20% in più di capacità a parità di dimensioni rispetto alle batterie tradizionali.

: fino al 20% in più di capacità a parità di dimensioni rispetto alle batterie tradizionali. Ricarica più veloce : tempi di ricarica ridotti grazie a una migliore conducibilità.

: tempi di ricarica ridotti grazie a una migliore conducibilità. Resistenza al degrado: cicli di carica e scarica più duraturi, con una minore perdita di capacità nel tempo.

Queste caratteristiche rendono le batterie al silicio-carbone particolarmente adatte per dispositivi ad alta intensità energetica, come smartphone premium e dispositivi pieghevoli.

Samsung e Apple, noti per spingere l’innovazione nei loro prodotti, starebbero lavorando per integrare questa tecnologia nei prossimi anni. Secondo i rumor, i primi dispositivi dotati di batterie al silicio-carbone potrebbero essere:

Samsung Galaxy S26 Ultra, previsto per il 2026.

iPhone 18 Pro Max, in arrivo nello stesso periodo.

Entrambi i modelli potrebbero beneficiare di batterie più grandi senza aumentare significativamente lo spessore o il peso del dispositivo, risolvendo una delle principali sfide degli smartphone moderni.

L’aumento della potenza dei processori, dei display ad alta risoluzione e delle fotocamere avanzate ha portato a una maggiore domanda di energia nei dispositivi mobili. Tuttavia, la capacità delle batterie tradizionali è rimasta praticamente invariata negli ultimi anni, limitando l’autonomia degli smartphone.

Con l’adozione delle batterie al silicio-carbone, i due colossi potrebbero finalmente colmare questa lacuna, offrendo dispositivi in grado di durare più a lungo e di caricarsi più velocemente.

La produzione su larga scala di batterie al silicio-carbone è ancora nelle fasi iniziali, ma diversi produttori stanno accelerando lo sviluppo per rispondere alle esigenze del mercato. Si prevede che la tecnologia diventerà mainstream entro il 2026, con un impatto significativo sul design e sulle prestazioni dei dispositivi elettronici. Questo cambiamento potrebbe rappresentare una svolta per l’intero settore, migliorando non solo gli smartphone, ma anche altri dispositivi come laptop, tablet e veicoli elettrici.