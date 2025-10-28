Pixel Camera e GrapheneOS incompatibili? Ecco i dettagli

Nell’ecosistema Android, l’ultimo aggiornamento di Pixel Camera ha sollevato un nuovo dibattito sui servizi di Google. L’app fotografica sviluppata da Mountain View ha, infatti, smesso di funzionare sui dispositivi privi dei Google Play Services. Rendendosi così inutilizzabile su sistemi alternativi come GrapheneOS. Il malfunzionamento non nasce da un errore tecnico, ma da una scelta precisa. Con la nuova versione, Google ha reso indispensabile la presenza del proprio framework per l’avvio dell’app. In assenza di tali componenti, come avviene su GrapheneOS, Pixel Camera si chiude automaticamente al momento dell’apertura. Gli utenti si sono trovati quindi privati di un’app considerata fino a poco fa uno dei riferimenti nel mondo Android. Ciò sia per qualità fotografica che per integrazione software.

Pixel Camera non funziona su GrapheneOS: ecco i dettagli

La vicenda non è isolata. In passato, applicazioni legate a servizi bancari o istituzionali, come IO, avevano già smesso di funzionare su GrapheneOS. Sempre a causa della mancanza del framework Google. Nonostante ciò, gli utenti più esperti hanno individuato due strade per aggirare la limitazione. La prima consiste nell’installare una versione precedente dell’app, reperibile attraverso Aurora Store. Si tratta di un market alternativo al Play Store. La release identificata come 9.9.106.773153235.19 (Build ID 68469120) permette di riottenere tutte le funzioni di Pixel Camera. L’inconveniente, però, è evidente: rimanere bloccati a una versione datata, priva di aggiornamenti futuri e miglioramenti.

La seconda soluzione arriva dai forum come Reddit, dove alcuni utenti hanno segnalato la possibilità di far girare i Google Play Services in una sandbox. GrapheneOS offre nativamente tale opzione, che isola i processi delle app in ambienti sicuri e controllati. Così, Pixel Camera torna operativa senza compromettere l’impostazione di sicurezza del sistema. L’episodio rappresenta un nuovo capitolo nella riflessione sull’evoluzione di Android. La questione Pixel Camera, oltre l’aspetto tecnico, diventa così il simbolo di un equilibrio sempre più fragile tra innovazione, autonomia e dipendenza tecnologica.