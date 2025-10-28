Ad
OPPO: arriva la nuova gamma FIND X9

Arrivano ufficialmente i nuovi flagship di OPPO. Cosa sappiamo sulla nuova FIND X9 Series? Ecco i dettagli.

scritto da Margareth Galletta
OPPO

Nel settore sempre più competitivo degli smartphone, OPPO rilancia la propria proposta con la nuova serie Find X9. Quest’ultima composta dai modelli Find X9 e Find X9 Pro. L’azienda, con la nuova gamma, punta a coniugare fotografia professionale, autonomia di lunga durata e performance elevate. A tal proposito, il dispositivo si affida al nuovo chipset MediaTek Dimensity 9500. Supportato dal Trinity Engine di OPPO. Il quale ottimizza consumo energetico e gestione delle risorse. L’insieme garantisce velocità di calcolo e stabilità anche in scenari di utilizzo intensivo. Il sistema operativo ColorOS 16 completa l’esperienza con animazioni fluide, strumenti AI per produttività e connettività tra dispositivi diversi.

OPPO: ecco cosa sappiamo sui nuovi smartphone della FIND X9 Series

OPPO Riguardo il comparto fotografico, il cento tecnologico della serie è il sistema di fotocamere Hasselblad Master di nuova generazione. Nel dettaglio, Find X9 offre una tripla fotocamera da 50MP, con sensore principale Sony LYT-808, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopico. Supportata da un sensore spettrale True Color per una riproduzione cromatica più accurata. Find X9 Pro amplia le possibilità con l’Ultra XDR Main Camera e la fotocamera Hasselblad Telephoto da 200MP. Dotata di sensore da 1/1,56 pollici e zoom 3x, arricchita dal sistema Active Optical Alignment che migliora ulteriormente la nitidezza. La suite di algoritmi LUMO Image Engine ottimizza gamma dinamica e resa dei colori, riducendo al contempo l’utilizzo di CPU e memoria fino al 50%.

Le capacità fotografiche si estendono anche al video. Entrambi i modelli registrano in 4K a 120fps con Dolby Vision HDR. Mentre il Find X9 Pro permette lo stesso livello qualitativo anche con la fotocamera Hasselblad Telephoto. La modalità Stage e lo zoom intelligente fino a 120x rendono tali dispositivi ideali per concerti ed eventi dal vivo. Mentre il Teleconverter Hasselblad trasforma il Find X9 Pro in uno strumento professionale per super-zoom ottico. Le 4K Motion Photos consentono di catturare e salvare fotogrammi ad alta risoluzione.

Un altro elemento distintivo è la batteria. Find X9 monta 7025 mAh. Mentre Find X9 Pro raggiunge 7500 mAh, la più grande mai inserita in uno smartphone OPPO. La tecnologia Silicon-Carbon di terza generazione garantisce lunga durata e affidabilità. Supportata da ricarica rapida cablata SUPERVOOC 80W, wireless AIRVOOC 50W e ricarica inversa 10W.

La protezione dei dispositivi è assicurata dalle certificazioni IP66, IP68 e IP69. Mentre le finiture cromatiche disponibili spaziano dal Titanium Grey e Space Black al Red Velvet per Find X9. E Silk White e Titanium Charcoal per Find X9 Pro. Riguardo il costo, il Find X9 sarà disponibile a 999,99 euro. Mentre il modello Pro a 1.299,99 euro.

Margareth Galletta

