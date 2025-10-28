MG svela per errore il nuovo SUV elettrico: l’MGS6 EV sorprende tutti

L’esordio della MG S6 EV non è avvenuto come previsto. Nessun palcoscenico, niente fari, no conferenze, solo le fredde immagini di Euro NCAP. Il nuovo SUV elettrico del gruppo SAIC è apparso tra i veicoli testati dall’ente europeo, svelando linee e proporzioni ancora sconosciute. È bastato poco per far parlare di sé: carrozzeria danneggiata, cofano deformato, ma un dato inequivocabile. Cinque stelle nei crash test. La sicurezza, quindi, non sembra in discussione. Dalle immagini si intuisce una scocca più imponente rispetto alla MG MGS5 EV, con un frontale che riprende il family feeling del marchio. La calandra chiusa e i gruppi ottici affilati disegnano un volto moderno, aggressivo, quasi futurista. Al posteriore spiccano fari a sviluppo orizzontale e un ampio diffusore, segni di una personalità più sportiva e matura.

Design familiare e dimensioni generose

Chi osserva la nuova MG S6 EV percepisce subito una crescita di proporzioni e presenza. L’idea sembra quella di offrire più spazio e comfort a chi ha esigenze familiari. L’interno non è stato mostrato chiaramente, ma fonti vicine parlano di abitacolo minimalista, strumentazione digitale e di un display centrale di grandi dimensioni per l’infotainment, in linea con la filosofia del marchio. Gli indizi fanno pensare a una base tecnica condivisa con la MG MGS5 EV, almeno per la versione a trazione singola. La presenza però nei documenti Euro NCAP di un peso di 1.908 kg lascia immaginare una struttura più robusta, forse con batteria di maggiore capacità. Si vocifera anche di una versione a doppio motore e trazione integrale, segno di un’offerta pensata per un pubblico più esigente.

Potenza ed attesa per il lancio da parte di MG

La MG S6 EV ha superato brillantemente i test, guadagnando la massima valutazione. Una notizia che accende la miccia dell’interesse verso un modello ancora avvolto nel mistero. Quale sarà la sua autonomia? Quanta potenza offrirà il sistema elettrico? L’attesa cresce, alimentata dal curioso debutto e dal clamore mediatico. Le immagini post-incidente mostrano una vettura danneggiata ma solida, quasi fiera di esibire la sua tenuta. Tutto lascia intendere che il lancio ufficiale sia ormai vicino. Il marchio MG sembra pronto a consolidare la sua presenza in Europa con un SUV capace di unire tecnologia, sicurezza e design in un unico, intrigante equilibrio.