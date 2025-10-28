Grokipedia: Musk presenta l’enciclopedia realizzata dall’AI

L’arrivo di Grokipedia, la nuova piattaforma ideata da Elon Musk e generata interamente da intelligenza artificiale, riapre il dibattito su come la tecnologia possa ridefinire la conoscenza. Il progetto, sviluppato dalla società xAI attraverso il suo chatbot Grok, propone un’enciclopedia online gratuita e pubblica che mira a competere con Wikipedia. Alla sua prima apparizione, la versione “v0.1” contava già oltre 800.000 articoli, tutti scritti e gestiti dal sistema automatizzato, senza intervento diretto dell’uomo. Il funzionamento del portale, però, solleva interrogativi profondi. Le voci risultano “verificate da Grok”, ma gli utenti non possono modificarle né segnalare errori. Il pulsante “Edit”, visibile in alcune pagine, permette solo di consultare le revisioni già effettuate. Ciò senza rivelare chi le abbia approvate.

Grokipedia: ecco i dettagli emersi sull’enciclopedia di Musk

Il modello di “fact-checking” interno ha già suscitato dubbi sulla credibilità delle fonti. Ciò perché i sistemi linguistici su cui si basa Grok non sono immuni da imprecisioni o invenzioni. L’assenza di un controllo umano trasparente alimenta lo scetticismo di chi considera la conoscenza un processo collettivo e verificabile, non un prodotto algoritmico. Nonostante ciò, Musk ha definito Grokipedia un enorme miglioramento rispetto a Wikipedia. Accusando l’enciclopedia di Jimmy Wales di essere politicizzata.

Ma proprio nel confronto con Wikipedia emergono le prime contraddizioni. Indagini di The Verge hanno mostrato che numerosi articoli di Grokipedia risultano copiati o adattati direttamente da Wikipedia. Ciò con tanto di nota che riconosce la licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Oltre alla questione della provenienza dei testi, emergono preoccupazioni sui contenuti controversi. In alcune voci, come quella sul cambiamento climatico, Grokipedia attenua il consenso scientifico riportato da Wikipedia, sostenendo che i critici ritengono eccessiva tale rappresentazione. Altri esempi mostrano inclinazioni ideologiche, con interpretazioni conservatrici di fenomeni sociali e sanitari.

Grokipedia si presenta quindi come un esperimento affascinante, ma ambiguo. Nel futuro dell’informazione digitale, la sfida non sarà soltanto quella di creare sistemi più potenti, ma di preservare il ruolo critico dell’intelligenza umana nel dare senso al sapere collettivo.