MG conquista l’Italia: nel 2025 superate 40.000 auto vendute in soli dieci mesi

Il 2025 è l’anno del trionfo per MG. L’ azienda infatti consolida la sua posizione nel mercato automobilistico italiano e raggiunge risultati senza precedenti. In meno di dieci mesi è riuscita a superare le 40.000 auto vendute in Italia, superando il totale dell’intero 2024. Si tratta di una crescita impressionante. Un fenomeno che evidenzia il grande interesse del pubblico per un marchio capace di unire tecnologia moderna, design e prezzi competitivi. L’avanzata di MG è costante e sostenuta.

MG, la crescita continua grazie alla gamma elettrificata

In poco più di 4 anni dal suo ritorno sul mercato , MG ha costruito una rete solida e un rapporto di fiducia con i consumatori, raggiungendo una quota di mercato superiore al 3%. Tale risultato sembra dipendere dalla riuscita della strategia adottata dal gruppo SAIC, che ha puntato su un’offerta in grado di soddisfare le nuove esigenze di mobilità sostenibile. La decisione di investire in modelli ibridi ed elettrificati si è infatti rivelata vincente. Oltre la metà delle vetture vendute nel 2025 appartiene a questa categoria, un dato che testimonia la transizione in atto verso forme di propulsione più ecologiche.

Il successo di MG in Italia è legato anche all’espansione della sua gamma. Quest’ultima oggi risulta essere composta da modelli di grande richiamo come la MG-ZS, la HS e la MG3. Tutti capaci di conquistare il pubblico grazie al loro equilibrio tra efficienza, comfort e prezzo. La tecnologia Hybrid+, introdotta di recente, ha permesso poi di aumentare la quota di auto elettrificate fino al 56%, migliorando le prestazioni e riducendo i consumi. In contemporanea, la casa automobilistica ha deciso di investito anche nel rafforzamento della rete di assistenza e vendita. Sono così stai aperti nuovi punti sul territorio nazionale e inaugurato un magazzino di ricambi, per garantire un servizio post-vendita più rapido e affidabile.

La crescita di MG è anche il risultato di una comunicazione coerente, che ha saputo trasmettere al pubblico i valori di qualità, affidabilità e sostenibilità. Insomma, l’attenzione alla mobilità verde e l’uso di tecnologie innovative hanno reso il marchio un punto di riferimento nel settore delle vetture accessibili ma avanzate.