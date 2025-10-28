Lyca Mobile: 5G e tanti giga ad un costo super con questa promo

Tutti gli utenti al giorno d’oggi hanno bisogno di avere una promozione attiva sul loro numero di cellulare, l’offerta infatti è indispensabile per poter sfruttare il proprio smartphone al 100% e ovviamente per restare costantemente connessi con la propria vita digitale, l’elemento più importante infatti sono i gigabyte di traffico dati inclusi con la promozione poiché proprio questi ultimi fanno davvero e proprio collante con il mondo del web.

Ogni provider dunque cerca di offrire promozioni di vario genere che possano accontentare le necessità di tutti i consumatori, questi ultimi sono chiamati ovviamente a fare una scelta ponderata che unisca un prezzo sicuramente supportabile a caratteristiche che sposino bene la routine di ogni giorno per tutta la durata del mese, per aiutarvi nella ricerca dell’offerta giusta oggi vi proponiamo una promozione disponibile sul sito ufficiale di Lyca Mobile, quest’ultima fa vera e propria apriporte per il 5G poiché garantisce giga in quantità ad un prezzo ottimo.

L’offerta sul sito ufficiale

L’offerta di cui parliamo oggi garantisce 150 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti ed SMS completamente illimitati, l’offerta ha un costo di 5,99 € al mese e ovviamente include anche il traffico dati per navigare all’interno dell’Unione Europea, senza costi aggiuntivi, come se non bastasse la promozione è caratterizzata da due mesi completamente gratuiti per iniziare e la possibilità di effettuare la portabilità del numero da qualsiasi operatore di provenienza senza pagare nessun tipo di costo aggiuntivo.

L’offerta può essere attivata direttamente sul sito ufficiale dell’operatore tinto di verde e ha un costo di attivazione pari a zero, di conseguenza vi basterà andare all’interno della pagina e seguire gli step indicati per effettuare il trasferimento del numero dal vostro operatore attuale, una volta completate tutte le procedure potrete utilizzare la vostra nuova promozione senza nessun tipo di problema, vi basta seguire le istruzioni.