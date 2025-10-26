Iliad rinnova le offerte mobile: arrivano Top 250 Plus e Top 300 Plus

Con Iliad ritornano le offerte Top 250 Plus e Top300Plus rispettivamente a 9,99 e 11,99€ al mese. Il nuovo aggiornamento del listino segna una svolta per i clienti dell’operatore, che possono cambiare piano senza alcun costo e ottenere un aumento dei dati utilizzabili in roaming all’interno dell’UE. Le nuove versioni “Plus” sostituiscono le precedenti Giga 250 e Giga200 e resteranno attivabili fino alle ore 15:00 del 13 novembre 2025, salvo proroghe o modifiche future.

Il cambio promo gratuito può essere effettuato direttamente dall’area personale, tramite l’app Iliad o presso le SIMBOX e i punti vendita ufficiali. Per chi era già cliente con i piani Top250 o Top300, la transizione è automatica e senza variazioni di prezzo, ma con vantaggi concreti. I Giga per il roaming UE salgono rispettivamente a 25 e 30, garantendo maggiore libertà di connessione anche all’estero. Tutte le offerte includono minuti e SMS illimitati, supporto al VoLTE e connessione 5G fino a 1Gbps in download, con upload massimo di 72Mbps.

Iliad punta sulla flessibilità: fibra scontata ed eSIM integrate

Il nuovo aggiornamento del listino Iliad non riguarda solo i pacchetti mobile, ma anche l’ unione con i servizi fibra e la gestione delle SIM digitali. I clienti che attivano piani da 9,99€ o superiori possono infatti accedere a sconti dedicati sulle soluzioni Iliadbox Wi-Fi 7 e IliadboxSuper, con prezzi ridotti a 21,99 e 29,99€ al mese. Entrambe le offerte prevedono pagamento automatico tramite carta o IBAN e possono essere abbinate al profilo mobile per ottenere vantaggi extra.

La compatibilità con eSIM è garantita su tutta la linea Iliad, con un costo unico di 9,99€ per il passaggio da SIM fisica. Questa possibilità consente agli utenti di gestire in autonomia il cambio formato direttamente dall’app ufficiale. Il processo di upgrade verso le offerte “Plus” è immediato e il nuovo piano diventa attivo al successivo rinnovo mensile, previa conferma via email.

Insomma, con il ritorno delle offerte Top 250 Plus e Top 300 Plus, Iliad consolida la propria posizione come uno degli operatori più trasparenti e competitivi del mercato attuale.