AliExpress, il tablet POCO Pad è da acquistare subito

Una nuova promozione vi attende in questi giorni su AliExpress con la possibilità di mettere le mani su un tablet di altissimo livello, stiamo parlando del POCO Pad, dispositivo che oggi viene a costare solamente 189 euro, mettendo comunque a disposizione di tutti una serie di ottime prestazioni e specifiche tecniche.

Disponibile sul mercato dalla fine del 2024, il dispositivo in questione è caratterizzato da un peso di soli 558 grammi, con dimensioni che raggiungono 280 x 181,85 x 7,52 millimetri di spessore. E’ un prodotto che integra un display da 12,1 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione di 1600 x 2560 pixel, una frequenza di aggiornamento massima di 120Hz (quindi davvero molto fluido e perfetto per fruire di contenuti multimediali, ma non solo), tutto con oltre 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass 3.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, octa-core con una frequenza di clock che può raggiungere i 2,40GHz, affiancato dalla solita ottima GPU Adreno 710, oltre a una configurazione che prevede 8GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna (anche se sono comunque espandibili con microSD fino a 1,5TB).

Il comparto fotografico è rappresentato dalla presenza, nella parte posteriore, di un sensore da 8 megapixel, con risoluzione massima di 3266 x 2449 pixel negli scatti, appoggiandosi su una dimensione di 1/4″ e apertura F2.

AliExpress, ecco lo sconto da non perdere oggi

Il consumatore che si dovesse avvicinare al prodotto per il suo acquisto, deve comunque sapere che si tratta di un prezzo davvero molto più basso del normale. Si parte da un listino di 552,61 euro, per scendere fino a soli 189,13 euro, con un risparmio di 363,48 euro. L’ordine è da effettuare subito a questo link.

La batteria è sicuramente uno dei suoi punti di forza, essendo presente nella parte posteriore un componente da 10’000mAh, perfetto per riuscire a utilizzare il device anche per lunghe giornate, senza doverlo ricaricare continuamente.