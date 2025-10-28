Kena Unlimited, super promo aggiuntiva per i già clienti

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha da poco deciso di fare una bella sorpresa ai suoi già clienti. L’operatore, in particolare, ha reso disponibile in questi giorni una super promozione aggiuntiva, nota con il nome di Kena Unlimited. Come suggerisce anche il nome, questa promo permetterà di ricevere giga senza limiti ai già clienti dell’operatore per una durata pari a 2 mesi. Gli utenti dovranno sostenere un costo una tantum pari a 9,99 euro.

Kena Unlimited, nuova promo aggiunta per i già clienti dell’operatore virtuale

A partire dalla giornata di ieri 27 ottobre 2025, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha reso disponibile una super promo aggiuntiva per i suoi già clienti. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo nota con il nome di Kena Unlimited. Quest’ultima prevede un bundle aggiuntiva di giga senza limiti per gli utenti, per una durata massima di due mesi.

Tuttavia, secondo quanto riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, il bundle messo a disposizione degli utenti in questi due mesi sarebbe pari a 600 GB. Questi si potranno utilizzare per navigare con una connettività massima pari al 4G, ad una velocità massima pari a 60 Mbps in downlod e 30 Mbps in upload. Gli utenti che hanno attiva sul proprio numero un’offerta con supporto alla connettività 5G, potranno utilizzare Kena Unlimited per navigare anche in 5G. In questo caso sarà però possibile navigare ad una velocità massima pari a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

Potranno attivare la promo aggiuntiva tutti i già clienti dell’operatore. Questi devono però avere credito sulla propria sim e devono inoltre avere già attiva un’offerta o devono attivarla per attivare anche la promo aggiuntiva. Come già detto, i già clienti interessanti dovranno sostenere una spesa una tantum pari a 9,99 euro per la promo Kena Unlimited. Quest’ultima si potrà attivare nell’area clienti MyKena, a cui è possibile accedere tramite l’applicazione ufficiale oppure dal sito web di Kena Mobile. Al termine dei due mesi, la promozione non si rinnoverà, ma sarà disattivata in maniera automatica.