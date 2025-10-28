Hyundai IONIQ 9: l’AI trasforma l’esperienza a bordo

Con la nuova IONIQ9, Hyundai compie un passo avanti verso la mobilità intelligente. Il terzo modello della gamma elettrica segna infatti il debutto del Hyundai-AI Assistant. Si tratta di un sistema vocale avanzato capace di comprendere domande complesse e di rispondere in modo coerente e naturale.

Attivabile tramite comando vocale (“Hey Hyundai”) o con un pulsante dedicato sul volante, l’assistente sfrutta un motore di AI generativa. Riesce così ad offrire risposte in tempo reale, suggerire percorsi, indicare ristoranti o gestire funzioni come climatizzazione e musica. Tutto ciò senza l’uso di comandi fisici. L’obiettivo? Ridurre le distrazioni e garantire un’esperienza di guida fluida e sicura.

AI e sicurezza dei dati: Hyundai definisce nuovi standard per la mobilità intelligente

L’assistente supporta sei lingue, tra cui l’italiano, e si integra con i sistemi intelligenti predittivi di bordo. Tra questi, la frenata rigenerativa intelligente, che ottimizza l’autonomia in base alla conformazione stradale, e l’EV Route Planner, capace di analizzare il traffico, lo stato della batteria e le colonnine di ricarica per pianificare viaggi in modo più efficiente. Anche il comfort viene migliorato grazie al climatizzatore HVAC di ultima generazione, progettato per mantenere alte prestazioni anche in condizioni climatiche estreme.

La IONIQ 9 non è solo tecnologia, ma anche etica e trasparenza digitale. Hyundai ha sviluppato il proprio sistema di AI ponendo grande attenzione alla tutela della privacy. I dati personali vengono trattati localmente, le trasmissioni sono crittografate e gli input vocali non vengono archiviati permanentemente. In più, l’assistente AI può essere disattivato in qualsiasi momento, garantendo all’utente il pieno controllo sulle proprie informazioni.

Il progresso tecnologico della casa coreana si rafforza anche grazie alla partnership con NVIDIA. Una collaborazione che consente di sviluppare Software Defined Vehicles, modelli digital twin e sistemi di calcolo accelerato per migliorare la reattività dei veicoli in tempo reale. Un simile approccio permetterà a Hyundai di offrire auto sempre più autonome, connesse e capaci di adattarsi alle esigenze del conducente e dell’ambiente circostante.