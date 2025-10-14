Hyundai IONIQ 9, iniziano le consegne del nuovo SUV in Italia

Hyundai alza l’asticella della mobilità elettrica con la nuova Hyundai IONIQ 9, il SUV 100% elettrico di grandi dimensioni che promette di diventare un punto di riferimento per comfort, tecnologia e prestazioni. Con linee scolpite, un design aerodinamico d’avanguardia e un abitacolo che ricorda una lounge di lusso, la IONIQ 9 segna l’inizio di una nuova era per la gamma elettrica del marchio.

Design “Aerosthetic” per garantire eleganza e efficienza

IONIQ 9 nasce dalla filosofia “Aerosthetic”, che unisce estetica e aerodinamica in un’unica forma armoniosa. La silhouette è fluida e scolpita, con un tetto discendente e superfici lisce pensate per ridurre al minimo la resistenza dell’aria. A completare l’aspetto futuristico troviamo gruppi ottici a LED con firma luminosa “Parametric Pixel”, deflettori attivi di nuova generazione, sottoscocca carenato e specchietti digitali OLED nelle versioni top di gamma. Anche i dettagli, come le maniglie illuminate e i fanali posteriori full LED, contribuiscono a un look elegante e tecnologico.

Un interno come una lounge

L’abitacolo è un vero e proprio salotto su ruote. Hyundai ha puntato su materiali di alta qualità e colori rilassanti per creare un ambiente accogliente e moderno. Il grande tetto panoramico inonda di luce naturale gli interni, mentre il pavimento piatto e la disposizione intelligente degli spazi garantiscono un’eccellente abitabilità in tutte le tre file di sedili.

IONIQ 9 è disponibile in configurazione a sei o sette posti, e i sedili “Relaxation” di prima e seconda fila offrono funzioni di reclinazione, supporto gambe, ventilazione e persino massaggio. La parte centrale, ossia la console “Universal Island 2.0” scorre tra le file, offrendo ampi vani portaoggetti e praticità, mentre una chicca hi-tech è lo sterilizzatore UV-C integrato, pensato per igienizzare piccoli oggetti personali.

La capacità di carico è ai vertici della categoria: da 338 litri con tutti i sedili in uso fino a oltre 2.400 litri con la seconda e la terza fila riposte. Non manca un vano anteriore da 88 litri (52 litri per le versioni a trazione integrale).

Tecnologia e sicurezza di nuova generazione

A bordo debutta l’AI Assistant, il primo assistente vocale Hyundai basato su intelligenza artificiale, capace di dialogare in modo naturale e gestire funzioni del veicolo o servizi connessi. Con il sistema Features on Demand, è possibile scaricare nuove funzioni e aggiornamenti digitali direttamente dal Bluelink Store, personalizzando così la propria vettura nel tempo.

L’infotainment è gestito da due display curvi da 12,3 pollici ciascuno, uniti in un’unica plancia panoramica, mentre l’audio è affidato a un impianto BOSE a 14 altoparlanti con tecnologia di riduzione attiva del rumore. La Digital Key 2.0 consente di aprire e avviare l’auto con smartphone o smartwatch compatibili, e le sei porte USB-C da 100W permettono di ricaricare anche un laptop.

Sul fronte dinamico, il SUV adotta sospensioni MacPherson anteriori e multilink posteriori, ammortizzatori autolivellanti e sistemi evoluti come Dynamic Torque Vectoring, Auto Terrain Mode e Lateral Wind Stability Control per una guida sicura e confortevole. La capacità di traino arriva fino a 2.500 kg.

Potenza e ricarica ultraveloce

Sotto la scocca, la IONIQ 9 ospita una batteria NMC da 110,3 kWh. Grazie alla tecnologia a 800 Volt, è possibile passare dal 10 all’80% di ricarica in soli 24 minuti utilizzando le colonnine da 350 kW. Non manca la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che trasforma il SUV in una vera centrale elettrica mobile, in grado di alimentare dispositivi come computer, biciclette elettriche o perfino un’altra auto EV.

Gamma e prezzi per l’Italia

La Hyundai IONIQ 9 sarà disponibile in tre allestimenti e tre motorizzazioni (da 218 a 428 CV), tutti con la stessa batteria da 110 kWh.

Business : da 69.900 € , con trazione posteriore e 620 km di autonomia. Include cerchi da 19”, fari Full LED, doppio display e pacchetto Hyundai SmartSense.

XClass : da 75.900 € , con cerchi da 20”, sedili ventilati, head-up display, audio BOSE® e possibilità di trazione integrale da 307 CV.

Calligraphy: da 83.500 €, la versione più esclusiva, con cerchi da 21”, interni in pelle nappa, tetto panoramico apribile e configurazione a sei posti con sedili Relaxation.

Offerta e connettività Bluelink

Con il finanziamento Hyundai Plus, è possibile guidare la IONIQ 9 a partire da 699 € al mese per 35 mesi (TAN 6,95%, TAEG 7,85%) con rottamazione o permuta di un veicolo elettrico.

Il nuovo sistema Bluelink Connected Car introduce pacchetti di servizi digitali – LITE, PLUS e PRO – con diverse opzioni di connettività, aggiornamenti OTA, streaming musicale integrato e funzioni avanzate per la gestione del veicolo da remoto. Alcuni pacchetti sono inclusi gratuitamente fino a 18 mesi, dopodiché potranno essere rinnovati con abbonamenti mensili o annuali a costi contenuti.