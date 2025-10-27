Windtre: super promo per coloro che effettuano la portabilità

Ogni utente attualmente ha bisogno di utilizzare la propria promozione telefonica in modo costante dal momento che quest’ultima permette di sfruttare al massimo le caratteristiche del proprio smartphone, usufruire di minuti, SMS ma soprattutto gigabyte di traffico dati per navigare senza nessun tipo di problema e infatti indispensabile poiché proprio questi elementi ci permettono di restare connessi con la nostra vita digitale.

Scegliere la promozione più giusta in base alle nostre necessità di conseguenza rappresenta uno step essenziale che sicuramente non va sbagliato poiché la promozione deve adeguarsi in modo preciso ai nostri bisogni in modo da restare tranquilli per tutta la durata del mese, qui in Italia fortunatamente le scelte non mancano, abbiamo tanti operatori con altrettanti cataloghi di offerte davvero ricchi di possibilità, tra questi uno che sicuramente merita la vostra attenzione Windtre, l’operatore tinto di arancio infatti rappresenta una certezza da diversi anni e a un catalogo ricco di offerte pensate sia per il settore mobile che per la casa, oggi vi proponiamo un’offerta disponibile sul suo sito online.

Super offerta per la portabilità

L’offerta di cui parliamo oggi vi permette di ottenere 250 GB di traffico dati in connettività 5G alla massima velocità disponibile con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, l’offerta ha un costo mensile di 7,99 € con il costo di attivazione completamente gratuito, quest’ultima è dedicata a coloro che effettuano la portabilità del numero da altro operatore che è gratuita anch’essa, gli operatori coinvolti in quest’offerta sono i seguenti: Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New,NT mobile, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron, Massima Energia, Segno Verde, Dimensione.

Se siete interessati, vi basterà seguire gli step indicati sul sito ufficiale dell’operatore per effettuare l’attivazione rapidamente in pochi step.