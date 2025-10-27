Monitor da gaming KTC in super SCONTO su AliExpress: occasione shock

Uno dei modelli di maggior successo di KTC, azienda leader nel settore della produzione di monitor da gaming di alta qualità, è sicuramente l’H27T27, device che presenta una diagonale dello schermo di 27 pollici, sebbene mantenga tecnologia IPS LCD con risoluzione massima che può raggiungere i 2560 x 1440 pixel (QHD).

Uno dei suoi plus, e caratteristiche tecniche che ne identificano a tutti gli effetti l’anima da gaming, è sicuramente rappresentato dal refresh rate che si estende fino a un massimo di 100Hz, oltre al tempo di risposta ridottissimo, pari a solo 1ms. Il rapporto d’aspetto in 16:9 amplia sicuramente l’ambito di utilizzo, offrendo comunque una più ampia area di visione, in modo da poterla condividere con chi vi circonda.

Lo chassis è realizzato prevalentemente in plastica, con dimensioni perfettamente nella media, in confronto proprio agli altri modelli con la stessa diagonale. I materiali utilizzati sono di discreta qualità, non sono particolarmente resistenti, ma è anche vero che a questi prezzi è davvero difficile pensare di trovare qualcosa di meglio. Le cornici sono sufficientemente sottili, non offre un infinity display, ma comunque ci si avvicina parecchio.

AliExpress, quanti sconti anche sul monitor KTC

Uno dei migliori sconti del momento riguarda e coinvolge proprio questo monitor KTC, difatti il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 99,05 euro per il suo acquisto, quando in realtà il listino sarebbe stato di 229,72 euro. Un rapporto qualità/prezzo davvero più unico che raro, perfetto per riuscire a godere del prodotto, spendendo veramente pochissimo a questo link.

Se interessati all’acquisto, segnaliamo che il prodotto verrà spedito direttamente dalla Germania, con consegna entro pochissimi giorni presso il vostro domicilio. La garanzia, al solito, è della durata di 24 mesi, copre tutti i difetti di fabbrica, e non presenta vincoli o particolarità tali da differenziarsi dalla massa, così da essere sicuri di poter utilizzare tranquillamente il device, senza troppi pensieri.