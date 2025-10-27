Primo chip ibrido in Cina tra silicio e materiali 2D: prestazioni mai viste

Alla Fudan University di Shanghai è stato presentato un chip flash che unisce materiali bidimensionali e silicio tradizionale. Un incontro tra leggerezza atomica e solidità industriale. Gli scienziati hanno creato un dispositivo in grado di eseguire operazioni a otto bit e calcoli paralleli a trentadue bit con accesso casuale. Il 94,3% delle celle funziona perfettamente, un traguardo raro per un prototipo di laboratorio. Le prestazioni superano quelle delle memorie flash commerciali, aprendo scenari inattesi nel campo dei big data e dell’AI, dove la velocità è tutto. Zhou Peng, del team di ricerca, ha descritto la complessità del processo con un’immagine potente: “Stendere un film su una città come Shanghai.” Un paragone che spiega bene quanto sia delicato integrare materiali spessi pochi atomi su superfici di silicio piene di imperfezioni. È stato necessario un approccio modulare, capace di adattarsi a irregolarità microscopiche senza danneggiare la pellicola.

Verso una nuova era dei chip

Il gruppo ha collegato i materiali 2D ai circuiti CMOS tramite interconnessioni monolitiche ad alta densità, ottenendo comunicazioni elettroniche ultrarapide e stabili. Da questa sinergia è nata una memoria capace di consumare meno energia e reagire in tempi quasi istantanei. I ricercatori hanno definito il risultato come un passo decisivo verso una nuova generazione di dispositivi. Non si tratta di un semplice esperimento, è una piattaforma già compatibile con la produzione industriale, pensata per integrare direttamente le nuove strutture nei processi esistenti. La rapidità di sviluppo lascia stupiti. In pratica, è stato compresso un percorso che solitamente richiede decenni.

Secondo il professor Liu Chunsen, la priorità sarà avviare una linea pilota entro tre o cinque anni, partendo da memorie da pochi megabyte. L’integrazione dei materiali atomici nei circuiti tradizionali apre la strada a sistemi più compatti e sostenibili. Le memorie, grazie alla loro minore sensibilità ai difetti, potrebbero essere le prime a trarre vantaggio. Le implicazioni toccano l’intero settore dei chip. L’efficienza energetica, la miniaturizzazione e la velocità potrebbero cambiare le regole del gioco.