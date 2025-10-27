BYD Yangwang U9 Xtreme: record di velocità sul Nürburgring

Ormai per tutte le vetture ad altre prestazioni, fare dei test sul noto circuito del Nürburgring è diventata una vera e propria formalità, tutte le vetture infatti prima di essere immesse in commercio vengono testate su questo circuito dal momento che viene ritenuto il più adatto a testare tutte le varie componenti meccaniche ed elettroniche sotto sollecitazioni specifiche, ovviamente tutte le vetture vengono spinte al massimo e ognuna di queste totalizza un tempo preciso è una velocità massima raggiunta, per quanto riguarda la categoria delle auto elettriche, il tempo record fino a questo momento era stato detenuto dalla Xiaomi SU7 Ultra con 7:04:957, quest’ultimo però, è durato decisamente poco dal momento che ha lasciato subito il posto al tempo totalizzato dalla nuova BYD Yangwang U9 Xtreme di 6:59:157, Record raggiunto in realtà lo scorso agosto, ma solo certificato in questi giorni.

Record assoluto anche di velocità

La vettura in questione aveva fatto parlare di sé già in passato dal momento che proprio in concomitanza del record di tempo aveva raggiunto anche il record di velocità mai ottenuta da una vettura elettrica di serie, parliamo infatti di 496,22 km/h ottenuto da Moritz Kranz che ha una lunga esperienza al Nürburgring.

Per celebrare il traguardo ottenuto la società pubblicato un video promozionale su YouTube all’interno del quale mostra tutti i dati digitali della vettura insieme ai dati telemetrici, il tutto ovviamente è stato possibile oltre che grazie alle specifiche esagerate della vettura, anche dall’esperienza perfetta del pilota che ormai è diventato un vero e proprio caposaldo di questo circuito.

Per quanto riguarda la vettura, ricordiamo che quest’ultima è dotata di quattro motori elettrici in grado di erogare una potenza massima di 555 kW, per una potenza complessiva di sistema pari a ben 2.220 kW (3.018 CV), il tutto tenuto a bada da un sistema frenante in carboceramica è basato su una piattaforma da 1200 V, la vettura sarà prodotta in 30 esemplari.