Motorola Edge 60, prezzo IMBATTIBILE su Amazon con questo sconto

Una delle migliori soluzioni su cui fare affidamento in questi giorni riguarda chiaramente la possibilità di mettere le mani sul Motorola Edge 60, smartphone in vendita su Amazon a basso costo, caratterizzato e impreziosito da un prezzo bassissimo, nonché comunque specifiche tecniche di alto livello.

Il device è caratterizzato da dimensioni che potremmo quasi definire sotto la media, se considerate appunto che raggiunge un peso di soli 179 grammi e spessore di 7,95 millimetri, risultando facile da utilizzare con una mano o da trasportare direttamente nella tasca dei pantaloni. Il processore è il MediaTek Dimensity 7300, octa-core che può raggiungere una frequenza di clock a 2,5GHz, passando poi per l’ottima GPU Mali-G615 MC2, con alle spalle un elevato quantitativo di RAM: addirittura 12GB. La memoria interna è variabile e dipende direttamente dalla versione che decidete di acquistare, in questo caso parliamo di 512GB (espandibili con microSD).

Motorola Edge 60, la promozione è pazzesca su Amazon

Finalmente uno sconto molto interessante a cui tutti possono accedere, Motorola Edge 60 può essere vostro con un esborso finale tutt’altro che elevato, corrispondente per l’esattezza a soli 399,90 euro, contro i 449,90 euro previsti in origine di listino. Riduzione importante che abbassa di molto il livello di spesa cui gli utenti devono sottostare, considerando la colorazione Gibraltar Sea, nella sua variante con 512GB di memoria interna. Può essere vostro direttamente a questo link.

Il display è un componente da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione di 1220 x 2712 pixel, è un P-OLED di alta qualità, perfetto per riuscire a godere di ottimi contenuti, sia in termini di gamma cromatica, che di dettagli e nitidezza generali. La protezione Gorilla Glass 7i ne facilita sicuramente l’utilizzo nella quotidianità, proteggendolo da urti e graffi di vario genere.