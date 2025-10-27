Amazon è PAZZA: il Samsung Galaxy costa solo 129 euro

Occasioni a non finire vi attendono in questi giorni su Amazon, dove vi ritrovate a poter acquistare prodotti di alto livello, con una spesa davvero al minimo storico. Tra i modelli di livello più interessante possiamo sicuramente trovare Samsung Galaxy A16, device che non costa più 209 euro, come previsto in origine di listino, ma apre le porte verso un rapporto qualità/prezzo sicuramente conveniente e la possibilità di risparmiare decisamente di più del previsto.

Il dispositivo in questione risulta essere caratterizzato da un peso che si aggira attorno ai 200 grammi, perfetto per poterlo tranquillamente utilizzare con una sola mano e anche in mobilità, fermo restando avere poi dimensioni di 164,4 x 77,9 x 7,9 millimetri di spessore. Il display è da 6,7 pollici di diagonale, è un Super AMOLED con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, raggiunge 90 Hz di refresh rate (quindi sufficientemente fluido) e 385 ppi.

Il processore integrato al suo interno è il Samsung Exynos 1330, octa-core che si può affidare a 2,4GHz di frequenza di clock, risultando perfetto per essere facilmente utilizzato nella maggior parte delle applicazioni, anche con multitasking. La configurazione prevede poi la presenza di una GPU Mali-G68 MP2, con alle spalle 4GB di RAM e memoria interna variabile fino a un massimo di 128GB (comunque espandibili con l’ausilio di una microSD).

Amazon, nuove offerte anche sui Samsung Galaxy

Il Samsung Galaxy A16 ha un prezzo di vendita davvero più basso dei normali 209 euro a cui in genere siamo sottoposti, difatti può essere vostro con un investimento finale ridotto del 38%, in modo da poter arrivare a pagare solamente 129,99 euro, sempre con garanzia di 24 mesi. Ordinatelo subito qui.

La batteria è un componente da 5000mAh, più che sufficiente per riuscire a godere delle sue ottime prestazioni per qualche giorno, prima di ricorrere alla ricarica.