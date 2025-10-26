Wyze Solar Cam Pan: la videocamera smart che vive di sole e guarda in ogni direzione

Wyze amplia la sua gamma di dispositivi per la sicurezza domestica. Come? Con la nuova Solar Cam Pan, una videocamera che rappresenta un deciso passo avanti nel mondo della videosorveglianza intelligente. Si tratta del primo modello Wyze orientabile a 360°. È quindi capace di ruotare in orizzontale e in verticale, e soprattutto di funzionare senza alcun collegamento alla rete elettrica grazie ai pannelli solari integrati. L’obiettivo dell’azienda? Offrire una forma di sicurezza completa, efficiente e facile da installare, eliminando del tutto la dipendenza dai cavi.

Secondo quanto comunicato da Wyze, basta un’ora di luce solare diretta al giorno per assicurare 24 ore di funzionamento continuo. Il merito è dei pannelli in ETFE (etilene tetrafluoroetilene), materiale ad alta efficienza e grande resistenza agli agenti atmosferici. La videocamera è certificata IP65, il che la rende ideale anche per l’uso esterno in condizioni climatiche avverse, come pioggia o neve.

Wyze punta sull’AI e sulla semplicità: sicurezza intelligente per tutti

La Wyze Solar Cam Pan è dotata di un sensore da 3MP con risoluzione 2K, capace di registrare video nitidi fino a 20 fotogrammi al secondo di giorno e 15 di notte, quando entra in azione la Enhanced IR Night Vision, una modalità notturna potenziata che garantisce immagini chiare anche in totale oscurità. Sul fronte audio, troviamo un sistema bidirezionale che permette di comunicare direttamente tramite app con chi si trova davanti alla videocamera. Ma non solo. Anche una sirena integrata da 105 decibel, utile per scoraggiare eventuali intrusi.

La vera forza della SolarCam è però l’integrazione con l’AI. Il sistema utilizza algoritmi avanzati di riconoscimento facciale e tracciamento automatico, in grado di seguire i movimenti di persone o animali e di inviare notifiche mirate solo quando necessario. Tutto è gestibile tramite la Wyze App, che consente anche di regolare l’orientamento della videocamera, attivare la sirena, rivedere i filmati salvati o comunicare in tempo reale.

Non mancano le integrazioni con i principali ecosistemi domotici. La videocamera è infatti compatibile con Google Home, Alexa e IFTTT. A completare il pacchetto vi è una batteria al litio da 6.400mAh che garantisce ore di autonomia anche in assenza di sole. Insomma, con un prezzo di 80 dollari singola unità, o 70 dollari per multipack, la Wyze Solar Cam Pan si colloca tra le videocamere smart più convenienti del mercato.